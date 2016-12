Posibilă eliberare pentru una din membrele grupului Pussy Riot

Una din tinerele componente ale grupului Pussy Riot, Nadejda Tolokonikova, care ispăşeşte o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru o rugăciune punk împotriva lui Putin, a depus o cerere de eliberare condiţionată care ar putea fi pusă în aplicare destul de repede. Irina Krunova a depus cererea clientei sale la tribunalul din Mordovia, regiune aflată la 640 de kilometri est de Moscova, unde este deţinută tânăra din Pussy Riot, o regiune în care Gerard Depardieu tocmai şi-a stabilit domiciliul, lăudând democraţia din Rusia. Un purtător de cuvânt al tribunalului a confirmat că dosarul a fost înregistrat miercuri seară, acesta putând fi examinat într-o lună. Nu a fost precizată nicio dată.

Nadejda Tolokonikova are toate motivele să beneficieze de eliberarea condiţionată, în măsura în care nu avut conflicte cu administraţia închisorii şi cu deţinutele, este de părere avocata sa. În plus, are un copil mic, este integrată în societate şi are o propunere de loc de muncă de îndată ce va fi eliberată, a adăugat avocata, precizând că mai multe galerii de artă s-au arătat gata să o angajeze pe clienta sa. Potrivit legislaţiei ruse, orice condamnat poate beneficia de eliberare condiţionată dacă a ispăşit jumătate din pedeapsă, acesta fiind cazul Nadejdei Tolokonikova.

Cele trei membre ale grupului Pussy Riot au fost arestate în februarie 2012, în catedrala Iisus Mântuitorul din Moscova, unde au cântat o rugăciune punk, în care îi cereau Fecioarei să îl alunge pe Putin. Au fost condamnate în luna august la doi ani de închisoare. După procesul în apel din octombrie, condamnarea Ekaterinei Samuţsevici a fost comutată în pedeapsă cu suspendare, iar tânăra a fost eliberată. Incidentul a divizat profund societatea rusă, iar grupul a devenit un simbol al protestului împotriva regimului preşedintelui Vladimir Putin, pe care opoziţia îl acuză de atingere adusă libertăţilor civice