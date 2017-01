Posibila poluare de la Cernavodă, subiect de discuţii în Consiliul Local

Subiectul posibilei poluări a oraşului Cernavodă cu tritiu emanat de Centrala Nucleară Electrică (CNE), după cum a dezvăluit organizaţia Greenpeace, a fost abordat de către primarul Gheorghe Hânsă, în cadrul şedinţei de Consiliu Local care a avut loc la începutul acestei săptămîni. Primarul Cernavodei a declarat că acuzaţiile Greenpeace sînt nefondate şi lipsite de adevăr. „Oraşul Cernavodă nu este poluat cu tritiu, aşa cum spun cei de la Greenpeace. Informez populaţia că nu are de ce să se alarmeze în această privinţă, iar femeile şi copiii nu au de ce să părăsească oraşul, după cum au sugerat unii. Nu cred că este timpul şi locul pentru declaraţii alarmiste, care să creeze haos în oraş. Şi eu am familie şi consider că nu este în pericol din cauza poluării cu tritiu”, a spus Hânsă. Subiectul posibilei poluări cu tritiu a oraşului va fi abordat şi în cadrul unei dezbateri publice care va avea loc mîine la Casa de Cultură „I.D. Chirescu”. Întîlnirea este organizată de Primăria Cernavodă, în colaborare cu organizaţia Greenpeace. „Sperăm să demontăm la această întîlnire toate aceste acuzaţii, dar, totodată, vom asculta şi părerea celor care susţin că localitatea Cernavodă este poluată cu tritiu”, a spus primarul Hânsă. Edilul Cernavodei a mai adus în discuţie şi problema fondurilor structurale. Hânsă a spus că au fost realizate mai multe proiecte care se bazează pe fonduri guvernamentale şi de la Uniunea Europeană. „Multe dintre aceste proiecte sînt aprobate şi se află într-un stadiu avansat. Avem nevoie doar de susţinerea Uniunii Europene pentru a putea finaliza proiectele”, a declarat Hânsă.