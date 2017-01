Posibile scenarii ale încălzirii globale

În 2030, oamenii se vor refugia în Antarctica, olimpiadele se vor ţine numai în spaţiul cibernetic, iar Australia Centrală va fi abandonată din cauza secetei, sînt cîteva dintre scenariile despre schimbările climatice propuse de think tank-ul britanic Forum for the Future. Cercetătorii britanici de la institutul caritabil Forum for the Future, alături de specialiştii laboratoarelor Hewlett-Packard, vor să atragă atenţia asupra riscurilor încălzirii globale, promovînd o serie de astfel de scenarii exotice şi radicale despre viitor. “Schimbările climatice vor afecta economia cel puţin la fel de grav ca şi criza de lichidităţi”, se arată în raportul de 76 de pagini. Scenariile variază de la modalităţi de a creşte eficienţa energetică, prin centrale de desalinizare cu generatoare solare care să contribuie la transformarea Saharei într-o regiune cu vegetaţie, pînă la scenarii care prevăd că oamenii se vor refugia în Antarctica din cauza temperaturilor crescute. “Încă avem posibilitatea să schimbăm viitorul. Lumea chiar ar putea arăta aşa, iar multe dintre variante nu sînt prea plăcute”, a declarat preşedintele Forumului, Peter Madden. Acesta a criticat faptul că majoritatea rapoartelor întocmite de experţi nu se concentrează pe efectele sociologice şi psihologice ale încălzirii globale, ci doar pe soluţiile ştiinţifice legate de emisiile de dioxid de carbon. Expertul a atras atenţia că acest raport vizionar nu a căutat să releve scenariile iminente, ci doar să ia în calcul posibile variante.

Raportul prezintă următoarele cinci scenarii: Eficienţa pe locul întîi - Inovaţiile tehnologice vor contribui la rezolvarea schimbărilor climatice, sporind creşterea susţinută şi consumerismul. Sahara este verde, iar coasta de est a SUA, de exemplu, este protejată de un perete ecologic, care generează energie de la valuri şi maree. Transformarea serviciilor - Preţurile exorbitante pentru emisiile de dioxid de carbon duc la orientarea către o economie bazată pe servicii. Oamenii nu mai deţin maşini, ci biciclete. Oklahoma şi Australia Centrală sînt abandonate din cauza secetei. Atleţii rămîn în ţările lor, concurînd unii împotriva celorlaţi în spaţiul virtual, unde asistă miliarde de spectatori. Redefinirea progresului - Depresiunea economică din perioada 2009-2018 forţează oamenii să adopte un stil de viaţă mai modest, concentrîndu-se pe calitatea vieţii. În SUA, oamenii muncesc numai 25 de ore pe săptămînă şi execută 10 ore de muncă voluntară. Economia războiului ecologic - Lumea nu a reuşit să oprească schimbările climatice, iar economia mondială s-a prăbuşit în urma creşterii preţului petrolului la peste 400 de dolari pe baril. Electricitatea este oprită automat în gospodăriile care depăşesc raţiile alocate. Refugiaţii se mută în Antarctica, unde populaţia va ajunge, în 2040, la 3,5 milioane de oameni. O lume protecţionistă - Globalizarea este în descreştere, după ce eforturile pentru combaterea schimbărilor climatice au fost prost coordonate. Marocul a primit invitaţia de a adera la UE, în schimbul accesului exclusiv la rezervele de energie solară pînă în 2050.