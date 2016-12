Post de poliţie, dispensar şi farmacie date în folosinţă

Locuitorii din comuna constănţeană Bărăganu au parte, în sfârşit, de condiţii decente atunci când merg la postul de Poliţie din localitate şi la dispensar. Mai mult, de curând, în comuna Bărăganu există şi o farmacie. Primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, spune că lucrările au fost începute în toamnă şi că, acum trei săptămâni, clădirile au fost date în folosinţă. „Nu am construit o nouă clădire, însă am reabilitat una în aşa fel încât să fie ca şi nouă, locuitorii să aibă parte de cele mai bune servicii, iar angajaţii să poată lucra în condiţii decente“, a declarat Neague. Primarul a explicat că postul de Poliţie a fost amenajat într-o încăpere în care până acum câteva luni funcţiona un dispensar medical sărăcăcios în aparatură şi în care abia dacă se putea lucra din cauza condiţiilor improprii. Dispensarul a fost mutat în aceeaşi clădire, care se află în centrul localităţii, dar în alte încăperi, iar alături funcţionează farmacia. „Cele trei obiective au fost date în folosinţă, spre bucuria locuitorilor din comună. Pentru cabinetul medical am achiziţionat şi un aparat EKG, pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să meargă în Constanţa pentru un control de rutină“, a mai spus primarul.