Post până la finele lunii

Pe 11 iunie, creştinii au intrat în post. Este vorba despre Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel care nu are o dată fixă, deoarece începutul lui este în funcţie de data variabilă a Sfintelor Paşti. Anul acesta, postul, cunoscut sub numele popular de Postul Sâmpetrului, ţine până pe 29 iunie, când are loc sărbătoarea. Este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli şi în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a face fapte deosebite şi importante. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel era numit, în vechime, Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului Duh care s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli. Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru şi Pavel le avem din secolul al IV-lea, în Constituţiile Apostolice. Mai târziu, găsim informaţii despre acest post la Sfântul Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul Cirului şi Leon cel Mare. Potrivit cercetătorilor, acest post era ţinut la început numai în cercurile monahale şi abia mai târziu s-a extins şi la credincioşi. În Postul Sfinţilor Petru şi Pavel, sâmbăta şi duminica se mănâncă peşte. Şi pe 24 iunie este dezlegare la peşte, atunci când sărbătorim Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.