Poşta, pe profit după ce a dat afară aproape 5.500 de oameni

Incredibil, dar adevărat! Lume, lume, Poşta Română a obţinut şi ea profit. La cum s-au succedat problemele, la cum s-au schimbat directorii, la cum s-au dat „tunuri“ la Poştă, aproape că nici n-ar mai conta cum a obţinut acest profit dacă nu ar fi vorba despre aproape 5.500 de români daţi afară. Prin plecarea acestora, Poşta a scăpat de piatra de moară a pierderilor agăţate de gâtul instituţiei şi... a intrat pe profit. Cu alte cuvinte, după toate schemele de management, filosofiile, strategiile şi analizele de reorganizare şi eficientizare, Poşta Română a intrat pe profit după ce a aruncat în stradă aproape 5.500 de anagajţi. Ce să înţelegem de aici? Că toţi directorii au fost daţi afară sau că cei 5.500 de angajaţi nu făceau absolut nimic, primindu-şi doar, lună de lună, salariile consistente? Potrivit unui comunicat, "Poşta Română anunţă îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare, înregistrând profit în fiecare lună a ultimului trimestru al anului 2013. Astfel, profitul operaţional al trimestrului IV al anului trecut este estimat la 15,1 milioane de lei, efect al implementării măsurilor de reorganizare, eficientizare şi restructurare. Proiectele de creştere a veniturilor şi de păstrare a cotei de piaţă, în principal pe sectorul trimiterilor poştale, au înregistrat primele efecte în privinţa situaţiei financiare a companiei", se arată într-un comunicat al Poştei. Nimic de comentat, vestea este bună, doar că, din punctul de vedere al consumatorului poştal, mai mult m-ar fi bucurat o veste despre eficientizarea lucrului la ghişeu, scoaterea din schemă a doamnelor cu mutre acre, care îţi dau senzaţia că îţi fac o favoare când îţi dau coletul, întârzierile de neiertat ale coletelor poştale, care par că vin de pe Marte şi căruţa s-a şi rupt în drum, sau lucruri de soiul acesta, mărunte, dar satisfăcătoare pentru consumatorul obişnuit.

La finele anului trecut, compania avea datorii restante către bugetul de stat, eşalonate pe o perioadă de 5 ani, până la data de 15 iunie 2018. Cu afaceri de 1,26 miliarde de lei în 2012, Poşta este cel mai mare operator local de profil şi are o reţea teritorială de 5.687 de unităţi. Acţionarii CNPR sunt MSI - 75% şi Fondul Proprietatea - 25%. Compania avea la sfârşitul anului 2012 datorii totale de 568,2 milioane de lei, în creştere cu 2,9% faţă de 2011, potrivit datelor din bilanţul Poştei. În perioada 2008-2012, compania a consemnat piederi în fiecare an, care, cumulate, au atins 530 milioane de lei, cu toate că a bugetat profit în fiecare an.