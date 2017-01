Poşta Română va rămîne furnizor de serviciu universal în zona serviciilor poştale

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) va desemna Compania Naţională Poşta Română (CNPR) ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale în perioada 26 aprilie 2009 – 31 decembrie 2012, potrivit unui proiect de decizie al instituţiei. În prezent, serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal sînt furnizate tot de CNPR, ca urmare a unei decizii din 2004. Conform proiectului de decizie supus consultării publice, furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a presta pe întreg teritoriul României serviciile de colectare, sortare, transport şi livrare a trimiterilor de corespondenţă, imprimatelor şi trimiterilor de publicitate prin poştă, interne şi internaţionale, în greutate de pînă la două kg (inclusiv), se arată într-un comunicat al ANCOM. De asemenea, furnizorul de serviciu universal va colecta, sorta, transporta şi livra coletele poştale, interne şi internaţionale, în greutate de pînă la 10 kg (inclusiv) şi va distribui coletele poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. În plus, furnizorul are obligaţia să presteze şi serviciul de trimitere recomandată şi cu valoare declarată pentru toate serviciile menţionate mai sus. \"CNPR a solicitat desemnarea ca furnizor de serviciu universal, depunînd o cerere în acest sens după publicarea anunţului de intenţie al Autorităţii privind desemnarea unui furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale\", se arată în comunicat. De asemenea, potrivit ANCOM, a mai depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal şi societatea Poşta Atlassib Curier Rapid, însă comisia de evaluare a stabilit că această firmă nu dispune de resurse tehnice, materiale şi umane suficiente pentru asigurarea furnizării, în fiecare localitate de pe teritoriul României, a vreunuia dintre serviciile din sfera serviciului universal. La evaluarea cererii cîştigătoare, comisia ANCOM a luat în considerare, printre altele, gradul de acoperire a teritoriului naţional, experienţa anterioară în furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, capacitatea tehnică, economică şi financiară a solicitanţilor şi capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe întreg teritoriul ţării.