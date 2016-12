Postările „anti-radar” i-au lăsat fără permise de conducere

17:41:37 / 08 Decembrie 2014

Politia ?!

Sofer fara o amenda de 15 ani, care face mii de km pina a ajunge acasa,traversind o groaza de tari dus-intors (nu sint profesionist,ci amator!) ,pot spune ca SINGURA tara in care Politia a ramas Militie, este ROMANIA ! Doar la noi "filtrele" radar sint PUNITIVE nu preventive ,ca in restul tarilor civilizate pe care le traversez din cap in cap ! Se ascund in fel si chip, iti sar in fata ca sa te opreasca, si nu vezi UNUL zimbind printre poli-militieni. Folosesc un limbaj absolut indecent ("Actili ba ! ") in fine,...ciobani, ce sa o mai lungesc !? Mentionez insa ca vorbind de Romania, am intilnit ,e drept ,putini dar buni (tineri) politisti manierati, civilizati , etc. De la Nadlac si pina la Vama Veche,...patru ! Dar sint !