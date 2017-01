Poştaşii au ieşit în stradă

Aproximativ 30 de angajaţi ai Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR) au protestat, ieri, în faţa sediului instituţiei. Salariaţii CNPR s-au arătat nemulţumiţi de condiţiile improprii de la locul de muncă, în condiţiile în care în 30% din oficiile poştale din ţară nu există căldură, deşi temperaturile au scăzut sub zero grade Celsius. În plus, pe lângă faptul că salariile sunt mici, oamenii sunt nemulţumiţi că trebuie să contribuie cu 15 până la 25 de lei, în fiecare lună, pentru combustibil sau hârtia necesară în birouri. Angajaţii sunt totodată nemulţumiţi şi de faptul că directorul general al companiei a fost schimbat de trei ori într-un interval scurt de timp. „S-au luat măsurile necesare asigurării unor condiţii de muncă optime. În cazul agenţiilor poştale care nu beneficiază de un sistem centralizat de încălzire, sunt în derulare licitaţiile pentru achiziţionarea motorinei necesare încălzirii, de asemenea au fost achiziţionate lemne, iar sediile poştale în cauză au fost dotate cu aeroterme”, se arată într-un comunicat de presă emis ieri de reprezentanţii conducerii CNPR. În momentul de faţă se are în vedere reorganizarea CN Poşta Română SA, în intenţia obţinerii unei flexibilităţi mai mari la nivel de structură organizaţională.