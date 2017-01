Poştaşii din toată ţara ameninţă cu blocarea activităţii

Sute de sindicalişti din cadrul Companiei Naţionale Poşta Română din mai multe oraşe ale ţării au pichetat, ieri, sediile prefecturilor, cerînd scoaterea Poştei de pe lista de monitorizare a Fondului Monetar Internaţional (FMI). Poştaşii spun că în ultimii ani condiţiile de lucru s-au depreciat vizibil, iar multitudinea interdicţiilor şi neajunsurilor din sistemul poştal românesc, ca efect direct al monitorizării de către FMI, a ajuns la apogeu. La Constanţa, pichetul de protestatari a fost format din 50 de angajaţi ai Direcţiei Regionale de Poştă Constanţa. "Ne dorim, în primul rînd, scoaterea de pe lista societăţilor monitorizate. Nu avem ce căuta acolo deoarece Poşta nu are datorii, nu a avut şi deocamdată merge bine. Subunităţile poştale arată aşa cum arată, nu s-au putut face investiţii, din cauza monitorizării se lucrează cu personal mult mai puţin decît avem nevoie, salariile, bineînţeles, lasă de dorit, ca să nu vorbim despre lipsa de personal, volumul de muncă, orele suplimentare pe care le lucrăm şi care nu sînt plătite”, a declarat Liderul Sindicatului Poştă Constanţa, Florin Daniel Gheorghiu. La Constanţa, compania are 1.200 de angajaţi, dar 120 de posturi sînt declarate vacante. În legătură cu greutatea transportată de poştaşi, Gheorghiu a precizat că există cazuri în care aceasta ajunge să fie dublă faţă de cea stabilită de lege. Sindicaliştii mai cer şi plata celor 40.000 de ore suplimentare, din care doar jumătate sînt evidenţiate. Suma pentru acestea se ridică la 25.000-30.000 de euro, iar sindicaliştii intenţioneză să dea în judecată statul român pentru a-şi recupera banii. Totodată, cei care au ore suplimentare nu şi le pot recupera, avînd în vedere că există un deficit de personal la Poşta Română. Celor 35.000 de salariaţi ar trebui să li se mai adauge alţi 3.000, însă din cauză că Poşta Română se află pe lista societăţilor monitorizate, nu sînt permise noi angajări. „Vrem salarii mai mari, vrem o muncă mai uşoară. Am 18 ani în Poştă şi un salariu de 580 lei”, a declarat factorul poştal Geta Chiseliţă. Şi alţi factori poştali lucrează pe un salariu sub veniturile minime pe economie, înregistrate în 2006, la nivel naţional. „Din totalul de 32.000 de angajaţii ai Poştei Române 10.000 lucrează cu un salariu minim pe economie, fapt care în acest moment este insuportabil”, a mai spus liderul sindicatului constănţean. El a precizat că începînd cu 9 februarie se vor respecta întocmai instrucţiunile din domeniu. Atunci se va vedea lipsa de personal din sistem, volumul mare de activitate şi condiţiile de lucru.

Salarii de mizerie urmate de pensii derizorii

Liderii sindicali au apreciat că după trei zile de la declanşarea acestei forme de protest, 70% din destinatarii serviciilor poştale nu vor mai primi scrisorile, recomandatele sau pensiile, iar în maximum cinci zile se va bloca activitatea. „Programul este lung, salariile mici. Lucrez de 30 de ani şi am un salariu de 550 de lei. Nu ştiu ce voi face la pensie pentru că la un astfel de salariu pensia nu îmi va ajunge nici să achit întreţinerea”, a declarat factorul poştal Constantin Drăghici. La rîndul ei, factorul Maria Isaic, care are o vechime în muncă de 23 de ani, a declarat că are un salariu de 526 lei. „Genţile sînt foarte grele, aşa că noi cărăm corespondenţa şi cu căruţul. Am arondate 16 străzi, fiecare cu o lungime mai mare de un km şi încă şase blocuri. Nu sîntrem plătiţi la munca pe care o facem”, a mai spus Maria Isaic. Protestatarii i-au înmînat subprefectului de Constanţa, Adrian Nicolaescu, o listă cu revendicările lor şi i-au cerut sprijinul pentru ca acest document să fie transmis Guvernului. Subprefectul i-a asigurat pe reprezentanţii angajaţilor din Poştă că documentul va ajunge la destinaţie. Conducerea Poştei Române declara, luni, că va gestiona o eventuală criză generată de protestele poştaşilor, prioritate avînd distribuirea pensiilor, şi că a făcut demersuri similare celor sindicale în privinţa scoaterii companiei de pe lista de monitorizare a FMI. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) susţine scoaterea CN Poşta Română de pe lista societăţilor monitorizate de FMI şi a făcut demersurile necesare pentru începerea acestui proces, după cum se arată într-un comunicat al MCTI remis ieri redacţiei noastre. „Întrucît procesul scoaterii CN Poşta Română de pe această listă se află în derulare, MCTI nu consideră oportune mişcările de protest ale salariaţilor companiei”, se mai precizează în comunicat. Însă poştaşii din toată ţara sînt hotărîţi ca de mîine să refuze să lucreze ore suplimentare, să ducă genţi mai grele decît cele prevăzute de legislaţia muncii, respectiv 12 kilograme femeile şi 15 kilograme bărbaţii, iar şoferii vor refuza să mai meargă cu maşini a căror normă de casare este depăşită.