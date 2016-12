Posteriorul ducesei de Cambridge a ajuns pe prima pagină

Este mereu în topul eleganţei, însă nu îşi poate controla ţinuta atunci când înfruntă vremea. Catherine Middleton a arătat mai mult decât şi-ar fi dorit în timpul vizitei de luna trecută din Australia. Fotografiile, publicate de curând de publicaţia germană ”Bild”, o arată pe ducesa de Cambridge cu posteriorul la vedere, după ce rochia de vară i-a fost ridicată de vânt şi de elicele elicopterului regal. Ca şi în cazul divelor de la Hollywood, cum bikini nu se vedeau, s-a născut şi întrebarea dacă ducesa de Cambridge, în vârstă de 32 de ani, purta...

Fotografia a fost publicată şi de un cotidian australian din grupul media al lui Rupert Murdoch. Acelaşi cotidian a calificat drept ”ridicolă” autocenzura presei britanice în această chestiune. ”The Sydney Daily Telegraph” a publicat fotografia care arată o parte din posteriorul ducesei de Cambridge, surprinsă de o pală de vânt care i-a ridicat rochia. Fotografia a fost realizată în aprilie, în timpul turneului întreprins de cuplul princiar britanic în Noua Zeelandă şi Australia, la puţin timp după ce Catherine Middleton şi prinţul William au coborât din elicopter, în apropiere de Blue Mountains, la vest de Sydney. Cotidianul australian afirmă că presa britanică a refuzat să publice această fotografie din respect pentru familia regală şi consideră, într-un comentariu, că se respectă astfel ”un cod de etică arhaic”. ”Este puţin ridicol să te aştepţi ca restul presei să procedeze la fel, în special într-un mediu în care nuditatea şi mercantilismul merg mână în mână”, titrează acelaşi ziar.

Autoarea fotografiei este Diane Morel, o localnică din regiunea vizitată de cuplul princiar, care nu şi-a dat seama însă imediat de ceea ce salvase în cartela de memorie a aparatului ei de fotografiat. ”Abia când am ajuns acasă şi mi-am descărcat fotografiile în computer am înţeles ce fotografiasem”, a declarat femeia de 47 de ani, care a promis că va dona banii încasaţi din comercializarea fotografiei unei asociaţii care ajută victimele incendiilor, un flagel care face ravagii în fiecare an în multe zone din acea regiune.

În 2012, tabloidul francez ”Closer” a generat multe controverse după ce a publicat o fotografie cu Catherine Middleton care făcea plajă topless, pe balconul unei proprietăţi private din sudul Franţei. Cuplul princiar a contraatacat pe plan juridic, depunând o plângere vizând identificarea autorului fotografiei. Doi fotografi au fost condamnaţi, în vara anului 2013, pentru atingere adusă vieţii private.