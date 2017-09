Postul Adormirii Macii Domnului începe pe 1 August

13:10:30 / 31 Iulie 2017

Aiurea !

Privindu-i cu atentie pe calugarii si preotii din tagma Spagoveanului Teodosie , parca sunt berbeci pregatiti de taiere , asa de grasi sunt ! Daca ne uitam si in calendarul crestin ortodox , zile de post sunt peste 200 si nu crede nimeni ca acesti berbeci chiar fac post : la mancare , la beutura , la ciocaneala ... Dimpotriva , din teritoriu , de pe la biserici si manastiri ascunse in rapele Dobrogei , apar vesti despre preoti si calugari ciudati , pedofili si homosexuali , mancai si betivi , curvari si mincinosi , ticalosi implicati in afaceri locale in numele Domnului . Calugari cu masini performante , cu apartamente in Constanta , Medgidia , Mangalia , Bucuresti chiar , unii preoti si calugari cu copii raspanditi in toata tara , cu firme numeroase si folosind bisericile si manastirile ca fabrici de bani ... Ce post , despre ce post se vorbeste ? Doar pentru mireni ? Daca vin cu banii ?