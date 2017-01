Anul acesta, postul Sf. Petru şi Pavel sau Sâmpetru a început la 20 iunie şi va dura până pe 29 iunie. Timp de 9 zile, creştinii ortodocşi trebuie să nu mănânce carne, lactate şi peşte, dar trebuie să nu aibă nici păcate trupeşti. Începutul postului se stabileşte în funcţie de data variabilă a Învierii lui Hristos. Interdicţia de a mânca unele alimente, prescrisă de biserică credincioşilor, în acest caz, are o lungime variabilă de la an la an. O regulă simplă prin care se poate afla durata este următoarea: câte zile sunt de la data Învierii (inclusiv) din anul respectiv până la 3 mai (exclusiv) atâtea zile are postul. Prin respectarea restricţiilor impuse de biserică se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli la Cincizecime; din acest motiv, în vechime, acest post se numea Postul Cincizecimii. Sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, una dintre cele mai solemne sărbători ale anului liturgic, are loc la sfârşitul postului.