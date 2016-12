Posturile din justiţie, deblocate în funcţie de economie

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat, ieri, că justiţia are nevoie de 1.500 de magistraţi, iar posturile din sistemul judiciar ar putea fi deblocate în a doua jumătate a anului, dacă economia merge bine. În opinia ministrului, justiţia română a făcut progrese, dar crizele politice au afectat ritmul reformelor. „Deşi mai avem multe de făcut pentru a avea o justiţie la standarde europene, nu se poate spune că nu se fac eforturi şi că nu se obţin rezultate. Situaţia în justiţie e ceva mai bună decât o arată percepţia publică\", a spus Cătălin Predoiu. Cu toate acestea, ministrul a spus că sunt în continuare probleme legate de termene şi de durata procedurilor, din mai multe motive. „Unul dintre motive este şi gradul de încărcare pe judecător, ceea ce ar necesita o intervenţie cu suplimentarea numărului de judecători şi nu numai, avem nevoie şi de grefieri. Eu sper ca în partea a doua a acestui an şi în baza unor rezultate economice mai bune per ansamblu în economia noastră şi, deci a unor cifre care să ne permită o altă opţiune bugetară, să deblocăm aceste posturi şi să venim cu noi judecători şi grefieri în sistem. E valabil şi pentru Ministerul Public, mă gândesc şi la procurori. După estimările pe care le-a avansat recent CSM, vorbim de 1.500 de judecători şi procurori care fi necesari în sistemul judiciar. Eu cred că o primă intervenţie, undeva în limita a 500-1.000 de locuri, până la sfârşitul acestui an ar fi binevenite, la care s-ar adăuga şi câteva sute de grefieri\", a explicat ministrul Justiţiei.