Posturile vacante de medici din unităţile sanitare publice, la concurs

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa au anunţat că Ministerul Sănătăţii (MS) organizează, pe 25 martie 2009, concurs naţional pentru ocuparea posturilor vacante de medici din unităţile sanitare publice, de către medici specialişti şi rezidenţi ultimul an, aprobate prin Memorandum în şedinţa Guvernului României din 18 februarie 2009. Directorul executiv al DSPJ, dr. Camelia Ciobotaru, a declarat că pentru ocuparea posturilor vacante de medici din unităţile sanitare publice din judeţul Constanţa sînt scoase la concurs 76 de posturi de medici specialişti, din care: 32 de posturi medici specialişti şi 44 de posturi medici rezidenţi ultimul an. Concursul naţional de ocupare a acestor posturi, sesiunea 25 martie 2009 se desfăşoară la nivelul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare medicale: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Tîrgu Mureş, Timişoara, dar şi Constanţa. La concurs se pot prezenta pentru posturile de specialişti, medici primari şi specialişti, confirmaţi în specialităţile în care sînt publicate posturile pentru care doresc să concureze; pentru posturile de rezidenţi ultimul an, medici rezidenţi ultimul an, confirmaţi în specialităţile în care sînt publicate posturile pentru care doresc să concureze. Pentru posturile de medici medicină generală se pot prezenta medici de medicină generală cu drept de libera practică, primari şi specialişti medicină generală/medicină de familie şi rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea medicină de familie. “Întreaga publicaţie de concurs, metodologia de desfăşurare, precum şi lista posturilor scoase la concurs, le puteţi accesa pe site-ul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar - www.perfmed.ro”, informează DSPJ.