Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Ionel Muscalu, a anunţat demararea unei campanii naţionale care urmăreşte atragerea tuturor agenţilor economici care doresc să angajeze persoane cu dizabilităţi. Campania se desfăşoară sub deviza \"Pot ce poţi şi tu\", pe parcursul acestei luni şi îşi propune să demonstreze că persoanele cu dizabilităţi uşoare pot munci la fel ca restul salariaţilor. Prin alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul statului, vor fi realizate spoturi publicitare în care va fi prezentată o persoană mută care este mecanic auto, dar şi o alta cu sindromul Down şi care se descurcă foarte bine pe post de chelner. \"Vrem să prezentăm astfel de persoane care au reuşit să se angajeze şi să le dăm ca exemplu, astfel încît toţi să vadă că „pot ce poţi şi tu\", a declarat Muscalu. Potrivit reprezentanţilor ANOFM, cu toate că există o lege privind angajarea persoanelor cu dizabilităţi şi agenţia stimulează angajarea lor prin oferirea unor stimulente financiare, respectiv un salariu minim timp de un an, angajatorii nu se înghesuie să încadreze persoanele cu dizabilităţi. \"Este vorba despre mentalitate, dar şi despre asigurarea unor facilităţi pentru aceste persoane. De multe ori, firma preferă să plătească unele penalităţi, în loc să adapteze condiţiile de muncă pentru un om cu handicap\", a declarat Elena Baboi, unul din directorii ANOFM. Statisticile arată că la nivel naţional există 400.000 de persoane cu handicap, dintre care doar 20.000 sînt considerate apte de muncă.