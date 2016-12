Potârcă nu poate părăsi Târgu Jiu

Fostul candidat la Preşedinţie Constantin Ninel Potârcă a fost pus în libertate, în noapea de miercuri spre joi, după ce o instanţă a respins cererea procurorilor de a emite mandat de arestare preventivă pe numele lui, pentru evaziune fiscală, însă are interdicţie de a părăsi municipiul Târgu Jiu. La ieşirea din sediul IPJ Gorj, acesta a criticat deciziile judecătorilor prin care i-a fost limitată deplasarea prin ţară, el având interdicţie de a pleca din Târgu Jiu, deşi susţine că are afaceri inclusiv la Bucureşti. Potârcă spune că, de asemenea, nu are voie să se întâlnească pe parcursul anchetei cu nepotul său, care a fost, de asemenea, eliberat, cei doi locuind însă în aceeaşi curte din cartierul Meteor. Constantin Ninel Potârcă i-a acuzat pe poliţişti că sunt „pesedişti”, el fiind convins că reţinerea sa succesivă timp de două zile este şi o consecinţă a candidaturii sale de anul trecut. „M-au întrebat de ce am candidat şi le-am spus că am candidat ca independent, fără să primesc vreun ban”, a declarat Potârcă.