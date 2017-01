Potenţiale ţinte al-Qaida anunţate pe internet

Un site care are legături cu al-Qaida a postat o potenţială listă cu ţinte, care include numele şi fotografiile mai multor oficiali politici americani şi lideri din domeniul comercial, cerându-le teroriştilor să îi atace în propriile lor case, relatează NBC New York. FBI a trimis un buletin de informaţii către agenţiile responsabile cu aplicarea legii, avertizând că această nouă ameninţare, deşi nu constituie un complot specific, este foarte detaliată. Buletinul precizează că lista include lideri din Guvern, industrie şi media. FBI i-a notificat pe cei care sunt nominalizaţi. Lista include companii de pe Wall Street, lideri politici, din cadrul institutelor de reflecţie şi contractanţi care lucrează cu armata. Site-ul conţine 40 de nume, dintre care 26 au fotografii ataşate şi cere postarea adreselor de domiciliu. Un jihadist a cerut să le fie trimise colete-capcană la adresele prezentate. În opinia FBI, această listă este cea mai detaliată ameninţare postată pe Internet în legătură cu al-Qaida, după eliminarea lui Osama bin Laden. Lista a fost discutată şi pe un forum care are legături cu al-Qaida, existând temeri că un individ ar putea încerca să folosească informaţiile pentru un complot. Buletinul FBI precizează că nu se ştie dacă ameninţarea va progresa dincolo de aceste forumuri de discuţii, adăugând că al-Qaida şi susţinătorii săi sunt cunoscuţi pentru ameninţările pe Internet fără rezultate.

”Al-Qaida este falită şi depăşită, indiferent cine îi urmează lui Osama bin Laden la conducerea reţelei teroriste”, a anunţat, joi, Casa Albă, după ce organizaţia teroristă a anunţat că Ayman al-Zawahiri a devenit noul său lider. Secretarul american al Apărării, Robert Gates, a declarat că al-Zawahiri se confruntă cu provocări dificile în a-l înlocui pe bin Laden, pentru că nu are carisma predecesorului său şi pare să fie mai puţin implicat operaţional. Gates a admis, însă, că numirea lui al-Zawahiri arată că al-Qaida este hotărâtă să continue, în pofida dificultăţilor cu care se confruntă şi că rămâne o ameninţare. La rândul său, amiralul Michael Mullen, şeful Statului Major Interarme, a declarat că SUA îl vor urmări pe al-Zawahiri cum au făcut şi cu bin Laden, ucis de un comando american în Pakistan.