Potenţialul Portului Constanţa, descuiat cu... clusterul

11:39:26 / 15 Mai 2014

Pt.12

Nu-l mai invita Gigi,caci dupa nik,e plin de kkt-ul din haznaua infernului! Termenul de CLUSTER in sensul folosit de Prostanac nu poate insemna decat CONSORTIU avand in vedere forma de organizare a portului(denumit generic)Amsterdam,compus din noua porturi succesive ,pe Amstel,distincte dpdv al ariei georafice deservite comercial si al categoriilor de marfa.Consortiul este controlat de Autoritatea Portului Amsterdam ,subordonata Guvernului Olandez.Din profitul anual numai 15% revine Primariei,restul sunt reinvestiti in proiecte de modernizare specifice si in sponsorizarea Casei Regale Olandeze!Cand primarul Amsterdamului a venit la Constanta impreuna cu procurorul sef al capitalei Olandei,mascariciul nostru costumat in proxenet, s-a apucat s-o faca pe desteptul motiv pentru care batavul marocan s-a si sters cu el la c.u.r.. La vremea aceea Prostanak Intaiul se zgaia in "gogoasha" Mihaelei "mon amur" cu gandul la flacara violet!