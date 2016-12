Poţi afla tot ce se petrece în Mamaia înainte de a ajunge în staţiune

De ieri, cei care vor să meargă în staţiunea Mamaia pot afla tot ce se petrece acolo chiar înainte de a pune piciorul pe plajă. Totul poate fi văzut pe site-ul www.videomamaia.ro, ghidul video care a fost lansat ieri şi care prezintă atracţiile turistice din staţiune, precum şi filmuleţe despre cele mai importante evenimente care vor avea loc în Mamaia în sezonul estival 2014. În acest fel, iubitorii de distracţii se vor putea decide mai uşor unde să-şi petreacă weekend-ul sau concediul, vor cunoaşte cele mai bune hoteluri şi restaurante, cele mai în vogă cluburi şi cafenele şi vor fi la curent cu toate evenimentele de zi şi de noapte care vor încinge atmosfera estivală din staţiune. Ghidul video al staţiunii Mamaia este un proiect coordonat de SC Atlas Media Promotion SRL, realizat cu sprijinul Primăriei Constanţa şi al Asociaţiei de Promovare Litoral - Delta Dunării.

OFERTE Pe lângă informarea în detaliu a turiştilor despre evenimentele, ofertele şi noutăţile staţiunii, videomamaia.ro are ca scop înscrierea tuturor unităţilor turistice din Mamaia, urmând a fi promovate minimum 200 unităţi hoteliere în acest an. „VideoMamaia este o platformă cu sute de prezentări prin intermediul cărora vizitatorii îşi pot face o idee clară şi reală despre cea mai frumoasă staţiune de pe litoralul românesc. Platforma prezintă filme şi fotografii despre toate punctele de interes turistic din staţiune, proiectul fiind un nou concept de marketing, unic în România, care oferă o nouă modalitate de promovare online, prin intermediul filmului“, a declarat directorul general al Atlas Media Promotion, Emanoil Şerban. Datorită investiţiilor făcute în ultimii ani în partea de infrastructură şi nu numai, Mamaia a devenit cea mai atractivă destinaţie de vacanţă pentru turiştii români. Staţiunea dispune de hoteluri de lux, este destinaţia ideală pentru cei care iubesc viaţa de noapte, relaxarea, dar şi pentru iubitorii sporturilor nautice. Toate ofertele sunt cuprinse pe site-ul lansat ieri, care demonstrează o dată în plus că banii proveniţi din taxa de promovare a staţiunii se întorc în Mamaia prin astfel de proiecte.