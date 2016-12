Potriviri dezastruoase

14:14:13 / 08 Septembrie 2014

Dragnea e un dobitoc

Desi suntem in pre-campania pentru alegerea presedintelui asistam deja la abjectiile ( a se citi dejectii) folosite de catre cei din jurul lui Tonta pentru denigrarea oricarui posibil candidat ... in concordanta cu programul si viziunea lui Tonta despre Romania: zero ... doar masuri populiste luate acum sau, mai pe romaneste prosteala pe fata ... si ca tabloul sa fie complet vine si nulitatea absoluta de Sova care ne spune ca "Romania este pe picioare" dar ca vin altii rai si o strica .. asta in conditiile in care actualul guvern a bagat Romania in recesiune iar razboiul este din ce in ce mai aproape de granitele noastre .... delirant ... sa speram ca romanii au destul discernamant sa aleaga ce este mai bine pentru Romania insa, din pacate, amestecul de saracie si prostie poate inclina balanta inspre aceasta marioneta jucata ba de la centru ba de baronii locali ( unul chiar faraon local) pe nume Tonta