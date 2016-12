Povești scrise cu avionul pe cer

Peste 15.000 de oameni s-au strâns, sâmbătă, la Aeroportul din Tuzla, potrivit datelor oficiale, pentru a se bucura de un show aviatic excepțional, susținut de cei mai buni piloți din România și din lume. Și au stat toată ziua cu ochii pe cer. Spectacolul a debutat în forță, cu o demonstrație a puternicelor aeronave MiG 21 Lancer ale Forțelor Aeriene Române, completată de un exercițiu de salvare efectuat de câteva elicoptere Puma Naval. Însă demonstrațiile militare au fost doar un mic preambul pentru numerele de acrobație ce au urmat.

VEDETĂ INCONTESTABILĂ La fel ca în anii trecuți, vedeta ediției din 2015 a Aeromania a fost multiplul campion național la acrobație aeriană Jurgis Kairys - sau ”George Stângaciu”, așa cum a ținut să se prezinte românilor (George Stângaciu fiind traducerea în română a numelui Jurgis Kairys, n.r.). Deloc stângaci în manevrarea avioanelor, lituanianul Kairys nu și-a dezamăgit publicul. Figurile create de el, precum „Roata lui Kairys” (adică un desen ce seamănă cu o roată mare precum cele de la parcurile de distracții) și „Micul Loop” (un fel de spirală pe cer), au făcut senzație în rândul privitorilor de la sol.

CA ORICE VEDETĂ CARE ÎȘI RESPECTĂ ADMIRATORII, KAIRYS A OFERIT SPECTATORILOR UN AUTOGRAF SPECIAL - UN IMENS „J” SCRIS CU AVIONUL PE CER.

Lituanianul a venit anul acesta mai puternic, poate întărit și după peripețiile din toamna trecută, din Marea Egee. Reamintim că, în drumul său către un airshow din Atena, Kairys a fost nevoit să se catapulteze deasupra Mării Egee, după ce motorul avionului pe care îl pilota a cedat. Kairys a fost salvat de un elicopter militar, după ce a plutit în derivă trei ore. Experiența și-a spus cuvântul în acel moment de cumpănă, după cum a recunoscut și el. „Contează foarte mult cât de pregătit ești ca pilot și în momentele grele, și atunci când creezi figuri acrobatice pe care alți piloți nu le pot face. Pentru a creea o manevră nouă e nevoie de ani de pregătire și o muncă titanică”, a declarat Kairys.

REPREZENTAȚIE SPECIALĂ Pe urmele lăsate pe cer de lituanian au zburat cele mai bune trupe de acrobație aeriană din România: Hawks of Romania (de la Aeroclubul României) și Iacării acrobați (Ioan Postolache, Dan Ștefănescu și Dan Conderman). Lor li s-a alăturat „Formația Albă” a Școlii de Aviație din cadrul Aeroportului din Tuzla, compusă din piloții-instructori Bogdan Sorescu, Marius Rădulescu, Ioan Necșoiu și Adrian Vasilache. Ei au oferit un număr magic de zbor în formație cu o „rupere” a grupului ce a semănat cu un foc de artificii. În timpul demonstrației impecabile, piloții au dat dovadă de o îndemânare deosebită, cu atât mai mult cu cât vântul destul de puternic a creat dificultăți. „Programul nostru a fost special pentru Aeromania. Noi nu ne antrenăm în mod curent pentru zboruri de acest fel. A fost destul de dificil, pentru că avioanele pilotate azi de noi sunt foarte ușoare și resimt orice turbulență”, a declarat șeful instruirii din cadrul Școlii de Aviație de la Tuzla, Marius Rădulescu.

„BANDIȚII AERULUI”, ÎN ACȚIUNE Mitingul s-a încheiat cu un spectacol aviatico-pirotehnic cum numai Air Bandits (Jurgis Kairys, Ioan Postolache, Dan Ștefănescu și Dan Conderman) știu să ofere. Este vorba despre nelipsita „vânătoare tâlhărească” între cei trei Iacări acrobați și Jurgis Kairys, un exercițiu care recreează o scenă de luptă din al Doilea Război Mondial. Exploziile controlate de la sol au fost completate de artificiile purtate de parașutiștii de la Blue Wings România, ceea ce a făcut ca numărul să fie mult mai spectaculos și mai surprinzător decât este de obicei.

Cum a făcut Mărgineanu pasiune din... frică

Cântărețul-pilot Mihai Mărgineanu, unul dintre foștii elevi ai Școlii de Aviație de la Tuzla, a oferit un show dublu la Aeromania. Cu două ore înainte să cânte, Mărgineanu a arătat ce a învățat să facă în cei patru ani de când pilotează, la bordul unui avion Cessna 172. „Înainte să cânt am emoții mai mari decât înainte să pilotez. Am început să iau lecții de zbor tocmai pentru că îmi era foarte frică de avion. Acum am scăpat de teamă și m-am ales cu o pasiune”, a spus Mihai Mărgineanu. Alături de el, pe scenă au mai cântat formațiile Taxi, Desant și The R.O.C.K.