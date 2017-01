Poveste de februarie cu Mozart și chitară

Arii îndrăgite din operele lui Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet și Giuseppe Verdi și piese din repertoriul românesc, interpretate de mezzosoprana Lucia Mihalache, acompaniată la pian de Andrada Ștefan, s-au îmbinat armonios, miercuri seară, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, cu acordurile de chitară. La cei opt ani și jumătate, micuța Eva Maria Stanciu, care studiază chitară cu profesorul și basul Constantin Acsinte, a încântat publicul cu chitara sa. Singură sau acompaniată la pian de tatăl său, Cristian Stanciu, Eva Maria a reușit să ajungă la sufletele melomanilor din partea cărora a primit aplauze îndelungi și sincere. Micuța, elevă în clasa a II-a, studiază chitara de trei ani și două luni, sub îndrumarea prof. Constantin Acsinte. Miercuri seară, ea le-a oferit în dar melomanilor lucrări din creația compozitorilor Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini și Fernando Sor.

Intervențiile sale au fost gândite ca intermezzouri în recitalul Luciei Mihalache, grupat pe patru momente distincte: Mozart, muzică românească, Bizet și Verdi.

„ÎNTOTDEAUNA ÎN RECITALURILE MELE AM CEL PUȚIN UNA-DOUĂ PIESE ROMÂNEȘTI. ÎMI ADUC AMINTE DE COPILĂRIE” „A fost un program divers, mi-am dorit să fie un program divers. Am început cu Mozart, deoarece Mozart îmi place foarte mai mult. Am avut și program românesc. Întotdeauna în recitalurile mele am cel puțin una-două piese românești și așa va fi mereu. De fiecare dată când abordez piese românești îmi aduc aminte de copilărie și de aceea îmi place să mă simt bine la fiecare recital. Și pentru că ne pregătim de premieră (n.r. - opera „Forța destinului”, de Giuseppe Verdi) am inserat în program și Verdi. Am încheiat cu special cu „El vito”, de Obradors. M-am simțit bine în seara aceasta (n.r. - miercuri seară), deoarece am avut-o alături și pe Andrada Ștefan, care ne ajută de fiecare dată”, a spus, la finalul recitalului, Lucia Mihalache.

Prezență constantă pe afișele serilor lirice din foaierul Teatrului „Oleg Danovski”, tânăra pianistă Andrada Ştefan dovedeşte că atunci când există pasiune, efortul este umbrit de bucuria acumulărilor şi perfecţionării continue. „Sunt onorată să colaborez cu soliștii acestui teatru. Este o colaborare foarte benefică pentru mine din punct de vedere al împlinirii profesionate. Când faci ceea ce îți place foarte mult, timpul parcă se dilată și găsesc timp şi pentru elevii mei de la liceu (n.r. - Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, unde predă pianul), şi pentru soliştii de la Teatru şi pentru colegii mei instrumentişti. Se îmbină toate cum trebuie. Efortul este umbrit de bucurie. Este o provocare pentru mine să cânt atât de des şi de diferit”, a spus Andrada Ştefan.

