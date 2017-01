„Poveste fără nume”, un nou videoclip al trupei „Hi-Q”

La aniversarea a zece ani de carieră a trupei „Hi-Q”, componenţii formaţiei au lansat, în urmă cu cîteva luni, un album intitulat „Best of Acustic - De zece ani, vă mulţumim”. Primul single, piesa „Bună dimineaţa”, a fost un succes, clasîndu-se pe primele locuri în Romanian Top 100, mai multe săptămîni.

La aprox. cinci luni de cînd şi-au extins şi formula de scenă, Nicoleta, Florin şi Mihai vor lansa, în curînd, al doilea extras pe single de pe albumul aniversar, piesa „Poveste fără nume”. „Ieri am filmat noul clip, al doilea single de pe noul album. Piesa a mai fost extrasă pe single în urmă cu mulţi ani, dar acum este vorba de un album Best Of, este normal să fie o piesă veche. Însă interpretarea, orchestraţia, structura şi atmosfera sînt altele. Este o piesă aşa frumoasă… Cred că este preferata tuturor de pe acest album”, a declarat Florin Grozea, unul dintre componenţii trupei „Hi-Q”.