Povestea Alesiei, într-o lume fără sunete

Alesia-Georgiana Mocanu are 2 ani și 3 luni, îi place să socializeze cu alți copii, însă un lucru o împiedică să facă asta așa cum o fac alți copii: nu aude. Medicii au diagnosticat-o cu hipoacuzie neurosenzorială profundă bilaterală și ea are nevoie de 25.000 de euro, altfel nu va auzi niciodată și va fi condamnată să trăiască într-o lume fără sunete. Totul a început în urmă cu un an, când fetița a răcit și a făcut otită. Timp de 3 luni, la un interval de aproximativ 3 săptămâni, era internată în spital cu diverse simptome (febră, vărsături). Atât mama, cât și medicii au observat că micuța nu reacționează la zgomote și nu vorbește. Într-un final, a fost diagnosticată cu otită seroasă, netratată de peste 5 luni și care deja îi afecta grav timpanele. După operația prin care i-au fost montate tuburi Sheperd, a urmat o audiogramă, în urma căreia părinții au primit cumplita veste: “Alesia nu aude!”. Deși s-au înscris pe lista de așteptare pentru a putea beneficia de primul implant cohlear plătit de Casa de Asigurări de Sănătate, aceștia se află pe poziția numărul 34, iar instituția alocă un buget anual pentru maximum 25-30 de operații. Al doilea implant cohlear nu este garantat de la bugetul de stat, iar acesta costă 25.000 de euro. Potrivit medicilor și audiologilor, cu cât se întârzie efectuarea intervenției chirurgicale, cu atât șansele ca Alesia să audă scad exponențial. În acest sens, Asociația “Salvează o inimă” a demarat o urgentă campanie de strângere de fonduri pentru a o ajuta pe fetița de numai 2 ani să audă.

“Cu cât se întârzie efectuarea implantului cohlear, cu atât șansele ca Alesia să audă scad. Așa ne-au spus toți medicii cu care am intrat în contact. Vrem ca Alesuța să fie un copil normal, vrem să o auzim spunând poezii la serbare, să o auzim spunând „mama“, „tata“ și să ne poată povesti cum a fost în prima zi de școală. Nu suntem din cei ce așteaptă să le pice din cer, suntem niște luptători și întotdeauna ne-a plăcut să-i ajutăm pe alții, nu să așteptăm să fim ajutați. Este neplăcută postura în care ne aflăm, dar, pentru copilul nostru, suntem dispuși să facem orice! Mulțumim Asociației pentru sprijinul pe care ni-l acordă și prin intermediul ei ne dorim să înfăptuim această minune”, a spus Elena Mocanu, mama Alesiei. “Nici nu am lansat bine campania pentru Alesia că deja oamenii cu suflet au început să doneze pentru ea. Este o cale lungă, suntem conștienți de toate eforturile pe care le vom face pentru a duce această campanie la bun sfârșit, însă am credință că totul se va încheia cu bine pentru micuța Alesia”, a declarat președintele Asociației “Salvează o inimă”, Vlad Plăcintă.

Donațiile pot fi făcute pe platforma de donații online https://salveazaoinima.ro/campaigns/alesia-georgiana-mocanu/ sau în conturile bancare deschise pe numele mamei, Mocanu Elena: RO82INGB0000999904780856 (Euro), RO56INGB0000999904034909 (Lei).