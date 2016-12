„Povestea de dragoste” a lui Radu Gabrea, în cinematografe

Cel mai recent lungmetraj al regizorului Radu Gabrea, „Lindenfeld. O poveste de dragoste”, cu actori de top în distribuţie, precum Victor Rebengiuc, Victoria Cociaş, Mircea Diaconu şi Ion Caramitru, va putea fi urmărit de cinefilii români începând din data de 20 iunie.

Filmul prezintă povestea emoţionantă a unui prosper om de afaceri, Ulrich (Victor Rebengiuc), stabilit în Germania, care decide să se întoarcă în România după ce vede la televizor un film despre satul său natal, Lindenfeld, o fostă aşezare săsească din Banat. În acest loc, Ully îşi regăseşte fosta iubită din tinereţe, Helga, interpretată de Ioana Bugarin, la tinereţe, şi de experimentata Victoria Cociaş, la maturitate.

„Pe Helga tânără am găsit-o căutând printre copiii de la Timişoara. Am văzut pozele şi am zis că ea trebuie să joace. Când am ajuns aici, mi-am dat seama ce şansă am avut, nu numai pentru că seamănă cu Victoria Cociaş, ci şi pentru că are o candoare şi o prospeţime incredibile. Se numeşte Ioana Bugarin, face teatru, dar e încă elevă. Are 16 sau 17 ani. Cred că va juca şi în filmul meu următor…”, a spus cunoscutul cineast Radu Gabrea.

Filmul are la bază romanul lui Ioan T. Morar, „Lindenfeld”.