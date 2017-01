Povestea dosarului “Anopolis” merge mai departe

Prim-procurorul Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa, Elena Vlad, a infirmat soluţia scoaterii de sub urmărire penală a tuturor persoanelor implicate în dosarul „Anopolis”, ci urmînd a fi continuată cercetarea de un alt procuror. Potrivit procurorului general al Constanţei, anchetatorul nu a avut în vedere toate concluziile formulate de specialişti în expertizele pe care le-au efectuat în acest dosar, decizia neînceperii urmăririi penale nefiind motivată. Reamintim că povestea dosarului “Anopolis” a început pe data de 23 mai 2001, atunci cînd patru muncitori au fost răniţi grav într-un accident produs la bordul navei “Anopolis”. După mai puţin de două săptămîni, pe acelaşi vas a avut loc o altă tragedie, nu mai puţin de zece muncitori murind în urma unei explozii. Anchetatorii au stabilit, la acea dată, că explozia a fost provocată de concentraţia mare de metan existentă în tancul în care cele zece victime lucrau, iar procurorii i-au găsit răspunzători de producerea tragediei şi i-au trimis în judecată, pe directorul general al Şantierului Naval Constanţa (SNC), Alexandru Stoian, directorul de producţie al Şantierului, Eugen Tiron, Alexandru Dima, expert tehnic naval, Mihai Zdru, şef secţie docuri, şi Cetin Ibram, şef atelier reparaţii corp navă. Alături de cei cinci, arestaţi la acea vreme, au mai fost trimişi în judecată, în stare de libertate, şi alţi cinci angajaţi care aveau diverse atribuţii în cadrul şantierului. Infracţiunile pentru care cei zece au fost trimişi în judecată erau: vătămare corporală gravă, ucidere din culpă şi neluarea măsurilor de protecţia muncii. În acest caz a fost deschis şi un al doilea dosar penal, de această dată cu privire la responsabilităţile care le reveneau lui Andreeas Dachalachis, armatorul grec al navei şi intendentului navei, Lucian Theodor Caraiorgu. Treptat, unii dintre inculpaţi au fost scoşi de sub acuzare, la un moment dat, singurul condamnat la închisoare cu executare fiind Alexandru Dima. Acesta a primit ulterior o pedeapsă de un an, cu suspendare. Instanţa a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra vasului şi obligarea armatorului la plata unor daune de cîteva milioane de dolari către familiile celor decedaţi. Ultima instanţă de judecată a dispus însă, în 2004, reluarea urmăririi penale prin audierea unor martori şi efectuarea unor noi expertize. Instanţa a dispus conexarea tuturor dosarelor existente, alături de cel în care este cercetat penal şi comandantul navei “Anopolis”. Ca urmare a acestei decizii, dosarul s-a întors la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, urmînd ca procurorul să afle ce s-a întîmplat, de fapt, pe 5 iunie 2001, ziua în care cei zece muncitori şi-au pierdut viaţa. După ce a stat mai bine de doi ani în fişetele Curţii de Apel, dosarul a fost declinat Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe motiv că era o cauză prea complexă. În numai cîteva luni, magistraţii Parchetului General au trimis dosarul înapoi spre cercetare procurorilor constănţeni, care au decis scoaterea de sub urmărirea penală a tuturor persoanelor implicate în dosar.