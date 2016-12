Povestea fără sfârşit a autostrăzilor jefuite!

Au băgat bani în ele, nu le-au păzit şi au fost furate. Vă sună cunoscut? Am putea spune şi: am băgat bani în ele, nu le-au păzit şi au fost furate! Indiferent de formă, fondul rămâne acelaşi: povestea fără sfârşit a şoselelor patriei şi a elementelor lor de siguranţă. Auzim de ani de zile că nu sunt parazăpezi pentru că există hoţi, că parapetul dintre sensurile de circulaţie are găuri pentru că există hoţi, că banda reflectorizantă nu mai reflectă nimic pentru simplul motiv că nu mai există (însă există hoţi), că elementele de siguranţă rutieră - indicatoare, parapeţi, stâlpi de susţinere, panouri anti-orbire - nu mai există pentru că… există hoţi etc. Şi am stat şi noi ca tot omul, strâmb, şi am judecat drept: păi dacă toate astea au existat, iar hoţii încă există, de ce nu s-a făcut nimic în acest sens… adicătelea să treacă şi hoţii la… trecut. Răspunsuri ne-am fi imaginat noi multe, însă avem la îndemână, spre capabilă informare, Raportul special privind \"Auditul performanţei utilizării fondurilor publice acordate pentru construirea, reabilitarea şi întreţinerea autostrăzilor\", realizat de Curtea de Conturi. Şi, în acest Raport de audit, se menţionează următoarele: “Succesiunea faptelor, repetabilitatea şi continuitatea în nelegalitate a acţiunilor întreprinse de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale în procesul de organizare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie a serviciilor de pază pentru autostrada A2 (Bucureşti - Constanţa), care au dus la prejudicierea bugetului CNADNR cu suma estimată de 6,052 milioane de lei, au condus la sesizarea organelor de cercetare abilitate”. Deci, până la urmă, s-a sesizat cineva, în speţă organele abilitate. Ceea ce pare a fi de bine. Şi, Raportul de Audit continuă: \"În perioada 2005 - octombrie 2007, nu a existat preocupare din partea managementului CNADNR pentru crearea unui cadru unitar, formalizat, conform căruia DRDP să achiziţioneze serviciile de pază pentru autostrăzi, astfel încât nu au fost achiziţionate şi nu s-au desfăşurat servicii de pază pentru elemente specifice din patrimoniul autostrăzilor A1 şi A2, cum ar fi: garduri de protecţie, parcări, elemente de siguranţă rutieră - indicatoare, parapeţi, stâlpi de susţinere, panouri anti-orbire etc.\'\'. Ca să traducem în limba română: timp de doi ani, în perioada 2005 - 2007, CNADNR a contractat nişte servicii de pază pentru altceva (3 puncte de informare - Lehliu, Drajna, Feteşti - n.r.) decât pentru ce ar fi trebuit (vezi lista de mai sus: parazăpezi, parapeţi, elementele de siguranţă rutieră etc.)

Specialiştii Curţii de Conturi mai explică: “referitor la activitatea de pază a autostrăzilor în perioada 2005 - 2007, CNADNR a achiziţionat, prin DRDP Bucureşti şi Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, servicii de pază numai pentru sediile aferente autostrăzilor A1 şi A2 (Lehliu, Drajna, Feteşti - n.r.) şi abia începând cu luna octombrie 2007, CNADNR - administraţia centrală a încheiat contracte care au avut ca obiect atât paza sediilor, cât şi protejarea celorlalte elemente din patrimoniul celor două autostrăzi”. Problemele sunt mai multe, CNADNR având, potrivit aceluiaşi Raport, şi ceva tulburări documentare cu privire la un contract de atribuire de oareş’ce servicii… Nu mai contează! Ceea ce contează este că, în perioada sus-menţionată, s-a furat de pe autostrăzi mai ceva ca-n codru, dat fiind faptul că prejudiciul minim estimat este de 6,052 milioane de lei! Ce făceam noi, şoferii, în timpul ăsta, în afară de a ne lua maşinile în braţe şi a le pansa rănile şi vânătăile? Păi, simplu: plăteam diverse taxe, diverse roviniete, diverse piese auto pe la diverse service-uri şi ajunseserăm să credem că o bieletă spartă pe şoselele patriei este “Act of God”! Cam aşa!