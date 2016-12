Povestea trofeului Palme d'Or, ce va fi decernat sâmbătă la Cannes, realizat din 118 grame de aur şi amplasat pe un bloc de cristal, începe cu câteva sute de kilograme de minereu din deşertul Atacama, continuă cu 40 de ore de muncă în Elveţia şi se încheie cu "angoasa" bijutierului care îl creează. În acest an, aurul folosit pentru fabricarea acestui trofeu prestigios este considerat "echitabil". Două cooperative artizanale din deşertul peruan Atacama, unul dintre cele mai aride din lume, au fost selecţionate de casa de bijuterii elveţiană Chopard, care produce Palme d'Or-ul decernat la Cannes. Atacama are un peisaj steril, măturat de vânturi şi praf, în care satele construite în jurul minelor Aurelsa şi Sotrami trăiesc doar de pe urma resurselor ascunse la câteva sute de metri sub pământ. De câţiva ani, aurul extras din Atacama este certificat "echitabil" ("fairmined"), întrucât exploatările aurifere respectă următoarele condiţii: condiţii bune de muncă şi o repartiţie echitabilă a veniturilor, asigurări medicale pentru mineri şi respectarea mediului înconjurător, deşi acest ultim criteriu este contestat de folosirea mercurului şi a cianurilor. Această certificare adaugă astfel "un prestigiu incomparabil trofeului Palme d'Or", care era fabricat în trecut din aur reciclat, a precizat Thierry Frémaux, delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes. Cele 118 grame de aur de 18 carate sunt alcătuite de fapt din 75% aur şi un amestec de argint şi cupru. Aurul provine din câteva sute de kilograme de minereu, extras din galeriile săpate în roci dure şi care sfârşesc zdrobite şi dizolvate înainte de a elibera metalul preţios.