Povestea unei colaborări de excepţie: Candy Dulfer - Prince, la Bucureşti

Candy Dulfer, artista cunoscută publicului larg grație piesei de mare succes „Lili Was Here“, interpretată în duet instrumental cu celebrul David Stewart (ex-Eurythmics), vine în România pentru a-și promova cel mai recent album, intitulat „Together”. Pe 17 octombrie, ea aduce la Sala Palatului din București și un tribut colaborării pe care a avut-o de-a lungul timpului cu Prince. Evenimentul este organizat de Jazz Syndicate Live Sessions.

Discografia artistei olandeze numără nu mai puțin de 11 albume de studio, două live și o compilație. Cel mai nou material discografic este intitulat „Together”, a fost lansat în primăvara acestui an și s-a bucurat de recenzii pozitive în întreaga lume a jazz-ului, fiind considerat o adevărată demonstrație a modului în care un artist își pune amprenta asupra unui stil muzical eminamente complex. Astfel, deși încadrat în stilul funk, albumul „Together” este o mostră relevantă de virtuozitate instrumentală (dar și vocală!) și integrează influențe pop, soul și un electro cu parfum de muzică disco a anilor '70.

Deși de-a lungul carierei sale Candy Dulfer a colaborat și gustat din gloria scenei alături de David Stewart, Van Morrison, Maceo Parker, Alan Parsons, Tower of Power și Pink Floyd, proiectul de care s-a atașat iremediabil este colaborarea cu Prince, în cadrul formației „The New Power Generation”. Într-un interviu acordat recent, ea își amintește cu plăcere de momentele colaborării cu regretatul mare artist: „Să lucrezi cu Prince este o sursă inepuizabilă de inspirație și totodată o garanție a calității. De câte ori mă simt nesigură în ceea ce fac, mă gândesc la faptul că Prince m-a vrut alături. Prince m-a vrut în trupa lui și am înregistrat împreună. Mi-am regăsit astfel scopul în viață”, a spus Candy Dulfer.

Marcată de dispariția lui Prince, artist și spirit pe care ea îl asemuiește unui „Mozart sau Beethoven al vremurilor noastre”, Candy Dulfer a inclus pe noul album o melodie dedicată acestuia, intitulată „Out of Time”. Melodia se regăsește în actualul setlist de turneu și cu siguranță se va face auzită și la București.

Regalul jazz-funk al interpretei olandeze va fi întregit de recitalul susținut în deschiderea evenimentului de către un virtuoz autohton al saxofonului și talentat compozitor, Veran Zorilă. El cântă un smooth jazz ce împletește armonios influențe pop, R&B, latino și funk. Veran Zorilă prezintă la rândul său publicului un album nou, intitulat „The Magic of Silence”, material primit cu entuziasm de către pasionații de jazz din România și nu numai.

Revenind la Candy Dulfer, trebuie spus că în prezent se află într-un turneu ce a purtat-o din Europa în America de Nord și înapoi, având programate zeci de concerte proprii, dar și apariții în cadrul unor mari festivaluri de jazz și blues. Pe 17 octombrie, ea ajunge și la București, unde vă invităm să o ascultați și să o admirați.

