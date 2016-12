Povestea unei tinere de etnie romă, în presa de peste Ocean

O VOCE ALTFEL Cristiana Grigore, o româncă de etnie romă stabilită în America, a decis să-şi facă povestea cunoscută într-un articol cu titlul „The Gypsy in Me/Ţiganca din mine”, publicat în prestigioasele publicaţii „International Herald Tribune” şi „The New York Times”. Femeia a decis să depăşească stereotipurile şi a reuşit să-şi facă povestea cunoscută în întreaga lume. În momentul în care opinia publică internaţională era preocupată de expulzarea romilor din Franţa, tânăra de origine romă a reuşit să-şi facă vocea auzită.

Cristiana Grigore a crescut în România şi ani de zile a purtat în ea teama de a recunoaşte că aparţine lumii romilor. „Eu aparţin culturii romilor, dar pentru mulţi ani mi-am renegat originile. Părinţii mei nu au vorbit limba romilor şi nu au trăit stilul nomad. Bunicul meu era fierar, dar pielea mai albă a mamei mele ne-a ajutat să ne ascundem rădăcinile. Tata, mai închis la ten, evita să vină la şcoală să mă ia”, povesteşte tânăra. Totuşi, după cum chiar Cristiana recunoaşte, eforturile lor au fost zadarnice. „Cu toate acestea, eforturile nu i-au oprit pe părinţii colegilor mei de clasă să îi reproşeze învăţătoarei că am primit premiul I, eu, o ţigancă. Mi-am îngropat capul în cărţi şi am petrecut ore citind, visând. Am vrut să duc o altă viaţă, diferită, am aşteptat momentul potrivit să evadez”, continuă aceasta.

LIBERTATE REGĂSITĂ Momentul mult aşteptat a venit în anul 2006, când a reuşit să plece în SUA. Acolo, tânăra s-a ambiţionat să sfideze stereotipurile. „Nu văd acum nicio limită să-mi dezvolt potenţialul şi să ating cel mai înalt nivel. Deschid uşi spunând poveşti, iar creativitatea este o parte din viaţa mea”, a mai explicat tânăra. Cristiana Grigore a primit celebra bursă Fulbright şi studiază Politici Educaţionale în cadrul Universităţii Vanderbilt, una dintre cele mai bune instituţii de studii superioare din SUA. „Ce am visat în copilărie s-a împlinit în 2006, când am călătorit pentru prima data în afara ţării, în SUA. La 22 de ani, o nouă lume mi s-a deschis în faţă, liberă, plină de aventură, dragoste şi frumuseţe. M-am conectat imediat cu oameni din toată lumea, m-am simţit ca unul dintre ei. Am fost la nunţi, la recepţii, am purtat haine elegante. Mi-am sucit gâtul uitându-mă spre cer şi admirând clădirile înalte din New York, am vizitat muzee în Washington şi am ajuns în primul meu campus universitar. Am simţit briza Atlanticului şi am respirat aerul Munţilor Apalaşi. M-am simţit ca Alice în Ţara Minunilor... sau ca „O ţigancă în Ţara Minunilor”. Un prieten cântăreţ, Nelson Emokpae, a compus un cântec pentru mine, intitulat „Prinţeso, tu cine eşti?”, povesteşte Cristiana Grigore despre libertatea regăsită peste Ocean. „Nu văd acum nicio limită să-mi dezvolt potenţialul şi să ating cel mai înalt nivel. Deschid uşi spunând poveşti, iar creativitatea este o parte din viaţa mea. Eu fac balet acum, am părul lung şi mă îmbrac în culori deschise, care merg perfect cu tenul meu închis”, şi-a încheiat povestea Cristiana Grigore.