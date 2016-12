Povestea unei vieţi mai lungi decît un veac

“Creşteam oi şi capre. Eram şase copii la părinţi şi fiecare muncea după potriva puterilor sale. Nu stătea nimeni, că nu era timp. Vara urcam la munte cu oile, caii, măgarii, ne înjghebam o casă şi aşa treceau cinci, şase luni, iară iarna coboram la cîmpie şi o luam de la capăt. Aşa am prins eu şi asta era încă de pe vremea bunichimii, străbunichimii şi chiar mai departe”. Aşa începe povestea simplă a Elenei Anagnoste, născută în Soho, Grecia, în 1903 şi care, anul acesta, pe 16 august, va împlini 106 ani! Simplă? Da, pentru că aşa este viaţa, iar oamenii ce o trăiesc pînă la fruntariile sale îşi fac din activităţile obişnuite altar şi ritual existenţial, cu seriozitatea şi dăruirea unor sfinţi părinţi.

Secretul longevităţii?

V-aţi uitat vreodată cu atenţie la o fiinţă care a trăit un secol? Prima impresie este cea a unei vulnerabilităţi, a unei gingăşii aparte de porţelan vechi, ce-şi conţine forţa de a rezista peste timp, a unei asprimi uitate, ce şi-a regăsit frumuseţea primordială, aceea a umanităţii ce păşeşte pe acest pămînt în ciuda statisticilor contemporane despre medii efemere de vîrstă. O a doua impresie este cea a sacralităţii, similară celei despre care vorbesc istoricii, aflaţi în faţa descoperirii unei cetăţi vechi, antice. Izvoade de sute sau mii de ani pe care le ridică din pămînt, le identifică şi le aşează cu grijă, fericiţi că au mai smuls istoriei încă o dovadă. Aşa este Elena, nevinovată, ne-conştientă de venerabila-i vîrstă, pe care şi-o poartă cu graţie, umplînd-o cu ocupaţii, ce se transformă în lucruri… de bunică. Întrebată care este secretul longevităţii (şi cum să n-o întrebi, cînd o vezi stînd cuminte pe un scaun, cu mîinile în poală, uşor mirată că poate constitui subiectul unei mirări??), Elena răspunde: “Secret? Nu e nici un secret. Era doar viaţa de atunci. Ştiu că toată lumea povesteşte despre cît de bine era pe vremuri şi regretă acele vremuri… Pe vremea mea, chiar era bine şi nu-mi pare rău după nimic. (stă, se gîndeşte puţin) Nu, nu e niciun secret. Pe atunci, nu se îmbolnăvea lumea, ca astăzi. Pot să spun că trăiam şi mîncam sănătos, dar pe atunci aşa era. Mîncam şi beam zer, cu pîine de mălai. Ne aşezam toţi copiii, cu părinţii şi care se mai nimerea, în jurul unei străchini mari cu zer şi întingeam pîinea de mălai, pînă ne săturam. Mîncam brînză, caş, urdă, iaurt, toate făcute acolo, la stînă. Nici nu aveam altceva. Noi sîntem aşa din familie. Mama mea, Maria, a murit la 115 ani, taică-mio, Panaiot, mai tînăr, da’ nu cu mult, iar noi, cei şase copii, am avea, adunaţi peste 800 de ani…”. Din cei cinci fraţi ai Elenei, astăzi mai trăiesc doi, Tănase P. Tănase (despre care presa a titrat că ar fi cel mai bătrîn om din România, din Europa sau din lume??), de 115 ani şi Dincă P. Tănase, de peste 103.

„Ne-am mutat, de nici eu nu mai ştiu cîte ori…”

Mică de statură, protejîndu-şi gesturile şi făcînd economie de cuvinte, aşa cum doar bătrînii ştiu să facă, o economie generoasă în substanţă şi aprigă-n conţinut, Elena este o femeie foarte puternică, ce n-a cunoscut nicicînd odihna. Povestea vieţii ei este cea a vetrei magice a satului (vechile popoare considerau că acolo unde este focul, acolo este şi vatra, inima vie a satului, a locului pe care comunitatea îl ocupa în univers; ori de cîte ori se mutau, focul era primul aprins în locul ales şi, de nu prindea flacăra de la prima încercare, căutau un alt loc, „bun de vatră” - J.G. Frazer), căci, ori de cîte ori s-a mutat, Elena a păstrat, în adîncul ei, puterea de a reclădi vatra casei şi de a aduna în juru-i pe toţi cei dragi. “Ne-am mutat, de nici eu nu mai ştiu cîte ori… La greci, am prins ani buni de clădit şi reclădit case, adăposturi, la fiecare urcare şi fiece coborîre. Nu mi se părea greu. Apoi în Bulgaria, am luat-o de la capăt. Apoi, în România, la Stejaru, am luat-o din nou de la capăt… Astăzi se merge cu cortul pentru distracţie, dar noi aşa trăiam…”, se amuză Elena.

Din munţii Greciei… pe strada Unirii

Femeia care a străbătut mai bine de un secol stă cuminte, pe un scaun, într-o grădină cu trandafiri şi crini, de pe strada Unirii, împleteşte un viitor fular („sau ce-o fi, că aproape cînd e gata ne dăm seama”) şi deapănă amintiri. “Primii trei copii mi-au murit, n-am apucat să-i aduc pe lume. Al patrulea, Stelian, care are acum 68 de ani, a fost cu noroc şi după el au mai venit trei fete”. Elena Anagnoste are patru copii, 12 nepoţi, „cît despre strănepoţi, cine le mai ştie numărul? Nici Stelian sau Maria (fiul şi nora Elenei, alături de care locuieşte, în Constanţa - n.r.) nu mai ţin socoteală. Ne întîlnim de două-trei ori pe an, da’s mulţi de tot”. Familia are rădăcini puternice în Grecia, însă nu se poate estima vechimea, întrucît numele a ajuns pînă în zilele noastre trecînd prin furcile birocratice ale nazismului şi comunismului. În ’32, cînd au venit autorităţile cu schimbul de populaţie, familia s-a mutat în Bulgaria, la Silistra, în Cadrilater, odată cu ultimele familii de aromâni, şi şi-a încropit, din nou, gospodăria, trăind din oierit. “Nu mai aveam atît de multe oi ca înainte. În ’39, ne-am mutat la Eschibaba, în Tulcea, astăzi satul Stejarul, în comuna Stejaru”, îşi aminteşte ea. După o tăcere ce ameninţă să se prelungească, fiul, Stelian, îi vine în ajutor: „Aici, familia şi-a încropit din nou gospodăria, şi o duceam bine. Tatăl meu, Dumitru, a fost însă pe front ca mai toţi bărbaţii pe atunci şi, în ’52 a făcut trei luni de puşcărie pentru ca, mai apoi, în ’58, să fie condamnat la 18 ani de închisoare, dintre care 12 pe criterii politice...”. Elena intervine, ca pentru a da glas unei frustrări de demult: „Politică? Cine mai ştie, mamă? Cică a făcut politică anticomunistă… Da’ eu tot cred că l-au băgat la puşcărie ca să ne poată lua tot, că aveam gospodărie frumoasă. În ’61, ne-au confiscat tot, casa de la Stejaru, cu oi, cu capre, cu vaci, cu pămînt, cu grădină, cu legume, tot. Şi am luat-o de la capăt! Am intrat în CAP, şi… am luat-o de la capăt…”. Stelian continuă: “Da, în ’58 l-au condamnat pe tata, pe criterii politice, şi în ’61 ne-au luat tot, iar noi stăteam în propria casă şi plăteam chirie la stat. Situaţia asta a durat pînă în ’64, în aprilie, cînd s-au eliberat toate închisorile şi l-au eliberat şi pe tata. A muncit pe brînci, alături de familie şi a murit în ’87. La Stejaru a fost bine, pînă s-a îmbolnăvit nevastă-mea, care face dializă şi era tare greu să venim de acolo de fiecare dată cînd avea nevoie. Şi aşa, în 1998, ne-am mutat în Constanţa”.

În timp ce povestea se deapănă la adăpostul trandafirilor din grădină, o vecină se apropie, curioasă. „Ştiaţi că vecina dumneavoastră, Elena, are 106 ani?”, o întreb. Bulversată, Elisabeta Căineanu, se uită la mine încercînd să surprindă gluma, apoi o priveşte pe bătrînă, care stă liniştită pe scaun. „Păi, de-asta-mi eşti, vecină? Cum? Habar n-aveam şi stăm aici, în bloc, de mai bine de zece ani. Bravo, bre, că ne-o făcuşi! Dacă ea este aşa de liniştită, de nici nu ştii că este acasă…”, se minunează Elisabeta, cîntărind-o pe bătrînă din ochi, interpretînd altfel semnele ce marchează trecerea timpului. După o pauză, conchide: „O fi, da’ nu-i dai”!

Greşeală de Sfat Popular

Un singur of are Elena, altminteri împăcată cu timpul, vîrsta, nevoile casei, ale nepoţilor şi strănepoţilor. „Din cauza unei greşeli în acte, de la Sfatul Popular de atunci (1937 - n.r.) eu nu pot să iau pensie de urmaş de veteran şi de deţinut politic. Şi de ce să nu iau, că-i dreptul meu, am muncit toată viaţa. A fost Stelian să vadă, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă”, se plînge ea. Într-adevăr, în cartea de identitate, Elena este trecută Anagnoste, iar pe certificatul de căsătorie, apare Anagoste. „Am fost pe la diferite instituţii şi am întrebat... Ni s-a spus că asemenea greşeli erau frecvente în acea perioadă. Mai departe însă, n-am reuşit să facem nimic”, povesteşte Stelian.