Povestea unui constănțean a cărui viață a început la aproape 40 de ani!

Etichetați și stigmatizați, alcoolicii sunt victimele unor prejudecăți. Cei mai mulți sunt marginalizați de societate și sunt considerați o cauză pierdută. Din fericire, unii reușesc să se ridice și nu le este rușine să ceară ajutor. Este și cazul lui Denis, un inginer constănțean în vârstă de 40 de ani, care, sprijinit de soția sa, și-a găsit salvarea la Alcoolicii Anonimi din România, o comunitate care a ajutat numeroase persoane să scape de viciul băuturii.

Denis, un constănțean în vârstă de aproximativ 40 de ani, e un om ca oricare altul. Spune că se bucură din plin de fiecare minut și fiecare secundă. Nu se sfiește să strige în gura mare că viața e frumoasă, indiferent de situație. Dar în spatele acestui om vesel se ascunde o adevărată dramă, pe care puțini sunt dispuși ori capabili să o înțeleagă. El se numără printre acei oameni care au făcut din alcool un scop în viață. Denis spune că din cauza alcoolului și-a pierdut cei mai frumoși ani, cei ai tinereții. El ne-a povestit că provine dintr-o familie unde mediul a fost toxic. „Până la vârsta de 23 de ani nu am pus alcool în gură. Când eram copil și, ulterior, adolescent, mi-am jurat că nu am să calc pe urmele tatălui meu, care era bețiv, și mi-am făgăduit că am să fiu un exemplu pentru viitoarea mea familie. Din păcate, la vârsta de 23 de ani, toate jurămintele mele s-au spulberat. De un singur pahar de alcool a fost nevoie pentru a urma drumul către iad. Încă de la primul pahar, băutura m-a fascinat și a fost calea mea către fericire. Practic, alcoolul a fost prima mea dragoste. Pentru că mă simțeam foarte bine, am început să măresc dozele, iar de aici au început problemele cu familia, poliția și prietenii. Până la depresie a fost numai un pas, iar depresia mă ducea din nou la băutură și tot așa. Din cauza băuturii mi-am pierdut mulți ani din viață. Eu nu știam altă fericire decât alcoolul“, a spus Denis.

SALVAREA A VENIT DE LA ASOCIAȚIA ALCOOLICII ANONIMI

După ani de băut încontinuu, timp în care, inevitabil, au apărut și problemele medicale, Denis a fost determinat de soția sa să apeleze la ajutor. Acesta a venit de la Alcoolicii Anonimi (AA) din România, o asociație unde a găsit numeroase persoane aflate în situația sa. „Gândul de a mă lăsa de băutură m-a îngrozit. Eu nu știam să trăiesc decât consumând alcool. Numai că, beneficiind de suportul soției și după zeci și sute de discuții cu cei din Alcoolicii Anonimi, am renunțat definitiv la alcool. Acum vreau să mă trezesc în fiecare dimineață și să mă bucur de viață, vreau să trăiesc“, a povestit Denis.

DOI ANI DE ABSTINENȚĂ

Ultimul pahar cu alcool pe care l-a băut Denis a fost în urmă cu doi ani, care au fost marcați sâmbătă, 1 aprilie, alături de soția sa și de prieteni din asociația Alcoolicii Anonimi. Cu emoție în glas, Denis le-a mulțumit prietenilor pentru ajutorul acordat, nu înainte de a spune o rugăciune specială: „Doamne, dă-mi seninătatea să accept ceea ce nu pot schimba, curaj să schimb ceea ce pot și înţelepciunea să le deosebesc!“. Poveștile celor de la Alcoolicii Anonimi sunt cutremurătoare şi te marchează. Din fericire, toți cei care sunt membri ai Alcoolicilor Anonimi se pot declara norocoși că au primit o nouă șansă la viață. Însă, spun cei de la Alcoolicii Anonimi, în societate sunt mulți cei care pot fi scăpați de acest viciu și să nu mai fie etichetați și să fie victimele unor prejudecăți.

CINE SUNT CEI DE LA ALCOOLICII ANONIMI

Alcoolicii Anonimi sunt o comunitate de bărbaţi şi femei care îşi împărtăşesc experienţa, puterea şi speranţa cu scopul de a-şi rezolva problema comună şi a-i ajuta şi pe alţii să se însănătoşească în urma alcoolismului. Singura cerinţă pentru participare ca membru este dorinţa de a înceta băutul. „AA nu percepe nici cotizaţii, nici taxe de înscriere, ne finanţăm prin propriile contribuţii. AA nu se afiliază niciunei secte, niciunei formaţiuni religioase sau politice, niciunei organizaţii sau instituţii, ei nu doresc să se angajeze în nicio controversă și nu sprijină şi nu contestă nicio cauză. Alcoolicii Anonimi au un singur scop primordial, acela de a rămâne abstinenţi şi de a transmite mesajul alcoolicilor care mai suferă“, spun cei de la Alcoolicii Anonimi. Cătălin, unul dintre membrii AA, spune că cel mai mare dușman al unui acoolic este negarea. „Nu poți să scapi de băutură dacă nu conștientizezi că ai o problemă cu alcoolul“, a spus Cătălin. El spune că pentru însănătoșirea unui alcoolic trebuie parcurși 12 pași: „1. Am admis că eram neputincioşi în faţa alcoolului - că nu mai eram stăpâni pe viaţa noastră. 2. Am ajuns la credinţa că o Putere superioară nouă înşine ne-ar putea reda sănătatea mintală. 3. Am hotărât să ne lăsăm voinţa și viața în grija unui Dumnezeu - aşa cum şi-L închipuie fiecare dintre noi. 4. Am făcut, fără teamă, un inventar moral amănunţit al propriei persoane. 5. Am mărturisit lui Dumnezeu, nouă înşine şi altei fiinţe umane natura exactă a greşelilor noastre. 6. Am consimţit fără rezerve ca Dumnezeu să ne scape de toate aceste defecte de caracter. 7. Cu umilinţă, I-am cerut să ne îndepărteze defectele. 8. Am întocmit o listă cu toate persoanele cărora le-am făcut necazuri şi am consimţit să reparăm aceste rele. 9. Ne-am reparat greşelile direct faţă de acele persoane, acolo unde a fost cu putinţă. 10. Ne-am continuat inventarul personal și ne-am recunoscut greşelile, de îndată ce ne-am dat seama de ele. 11. Am căutat, prin rugăciune şi meditaţie, să ne întărim contactul conştient cu Dumnezeu - aşa cum şi-L închipuia fiecare dintre noi, cerându-I doar să ne arate voia Lui în ce ne priveşte şi să ne dea puterea să o împlinim. 12. După ce am trăit o trezire spirituală ca rezultat al acestor paşi, am încercat să transmitem acest mesaj altor alcoolici şi să punem în aplicare aceste principii în toate domeniile vieţii noastre“.