Povestea unui medic constănţean în Germania

Nemții ne golesc spitalele de doctori! Un articol publicat ieri de Bloomberg, care citează datele pentru 2013 furnizate de Asociația medicală din Germania, arată că România ocupă primul loc în clasamentul țărilor din care provin cei mai mulți doctori emigranți care lucrează în Germania, respectiv 3.215, urmată de Grecia - 2.500 doctori și Austria, cu 2.189 doctori. Numărul specialiștilor străini care practică meseria în Germania a crescut cu 120% în ultimul deceniu, la peste 31.000. Ei acoperă o nevoie vitală pentru Germania, unde scăderea natalității a creat o lipsă de doctori. Aproximativ 44% dintre doctorii germani au vârste de peste 50 de ani și sunt tot mai puțini doctori tineri germani care doresc să le ia locul, în condițiile în care pot câștiga salarii mai mari în Elveția sau pot beneficia de un program mai redus de lucru în Scandinavia. Acest lucru creează o oportunitate pentru doctorii străini, atrași de salariile mai mari și oportunitățile de carieră.

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU ZIARUL „TELEGRAF“ C.G., din promoția 2012 a Facultății de Medicină a Universității ”Ovidius” Constanța, a ales să debuteze, practic, în meserie într-un spital din nord-estul Germaniei: Asklepios Klinic Parchim. Știa că acolo va avea condițiile de lucru dorite, dar și o răsplată financiară corectă a muncii depuse. ”Am găsit oameni primitori. În secția unde am lucrat, medicină internă, cu punct forte gastroenterologie, am avut patru colegi români. Erau de ceva timp stabiliți în Germania, aveau familii. La început mi-a fost ușor pentru că i-am avut pe ei, dar pot spune că și nemții s-au comportat frumos”, a povestit, pentru ”Telegraf”, tânărul medic constănțean. Programul de lucru era infernal. ”Începeam la 7.30, când trebuia să recoltez probe pentru analize, iar acasă plecam undeva în jurul orei 16.00. Sunt alte spitale în Germania unde programul începe tot la primele ore ale dimineții și se termină la 19.00 sau chiar 20.00. Este foarte mult de muncă”, a spus doctorul. Condițiile de lucru existente în spitalele din Germania sunt incomparabile cu ceea ce oferă țara noastră. Să nu mai spunem de lefuri. ”Câștigam, ca medic stagiar, 2.500 de euro, dar cu gărzi ajungeam undeva la 3.000 chiar și 3.200 euro. Nu am cuvinte comparativ cu salariile pe care le primim, ca rezidenți, în România. Cu banii primiți acolo trăiești bine, îți permiți excursii, un trai absolut decent și normal. Nu duci nicio grijă. În plus, ești respectat”, a mai spus, pentru ”Telegraf”, C.G. A profesat în Germania aproape un an. A ales să se întoarcă pentru că s-a simțit prea singur. ”Trebuie să recunosc că voiam să ies, să mă plimb, dar nu aveam cu cine. Ceilalți colegi români aveau familii, erau cu problemele lor. Mi-a fost dor de familie, de prietenă. Eram la o distanță de peste 130 de kilometri de Berlin”, a adăugat el. Nu exclude însă varianta să se reîntoarcă în Germania, dar de data aceasta alături de cei dragi. Din promoția 2012 a Facultății de Medicină a Universității ”Ovidius” din Constanța sunt plecați, tot în Germania, încă patru tineri medici, iar alții - în alte țări. Precizăm că reprezentanți ai unor spitale private din Germania recrutează viitori medici încă de pe băncile facultăților. Și la Constanța ei au venit pentru a recruta tineri, oferindu-le burse. Mulți aleg să facă practică acolo, după care, la finele facultății, bat palma cu nemții. La început sunt ajutați să învețe cât mai bine limba germană, oferindu-li-se cursuri gratuite în acest sens.

În Germania, doctorii străini predomină, în special, în spitalele de la marginea marilor orașe. ”Cu cât te îndrepți mai mult spre periferie, cu atât vei găsi mai mulți doctori străini”, a declarat Juergen Hoffart, președintele Asociației medicilor din landul Renania-Palatinat. Potrivit acestuia, oficialii nu recrutează în mod special doctori străini, însă aceștia sunt atrași de salariile mai mari și de condițiile mai bune de lucru decât în țara lor de origine. De exemplu, un doctor începător din Serbia câștigă 350 de euro pe lună, iar un doctor asistent din Germania - de zece ori mai mult. Juergen Hoffart precizează că spitalele din mediul rural sunt, de obicei, cele în care doctorii germani nu vor să lucreze. În plus, aceștia vor salarii mai mari și programe mai flexibile de lucru, ceea ce îi determină să plece peste graniță, în Elveția sau mai departe. De exemplu, anul trecut, aproximativ 3.000 de doctori germani au plecat în alte țări, precum Elveția, Austria și SUA.

Întreg continentul...

Situația este similară pe întreg continentul european. În Franța, numărul doctorilor care și-au obținut diploma în afara țării a crescut cu 43% între 2008 și 2013, până la 17.835 de doctori, iar în Marea Britanie, 37% din doctori și-au obținut diploma peste hotare.