Povestea șocantă a femeii care și-a cărat pruncul în pungă

O femeie din Constanța nu va uita cu siguranță a doua zi de Paște 2015 și, de altfel, nici medicii. Ea a născut în mașină, și-a pus copilul într-o pungă și s-a dus, disperată, la Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) a Spitalului Județean ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța. S-ar părea că femeia nu și-a dorit copilul și în tot acest timp ea a încercat să-și ascundă sarcina. Nici măcar după naștere ea nu le-a spus medicilor că a adus pe lume un copil, ci doar că are mari dureri abdominale. Consultul însă a scos la iveală nașterea. Nou-născutul, mai mult mort decât viu, era într-o pungă lăsată undeva, în UPU. Cel mic nici măcar nu putea să plângă, era aproape înghețat. Femeia le-a spus medicilor că nu știa că e însărcinată. Atât ea, cât și nou-născutul erau în stare critică, au spus reprezentanți ai unității sanitare. Unii susțin chiar că a fost un miracol că a ajuns în acea stare să ceară ajutor medicilor. Nimeni nu își explică de ce femeia nu a chemat Ambulanța. Reprezentantul SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu, a declarat, pentru ”Telegraf”, că bebelușul, de 2,800 kg, era în șoc hipotermic și cu greu a putut fi încălzit. De asemenea, și mama era în stare gravă. Cadrele medicale au depus toate eforturile pentru a-i stabiliza pe cei doi și au și reușit. Atât mama, cât și copilul au fost internați în secțiile de terapie intensivă. Au trecut cu bine prima noapte petrecută în SCJU. Managerul dr. Dănuț Căpățînă a precizat că starea mamei este bună, fără complicații, la fel și cea a copilului. ”El a depășit stadiul critic, având în vedere faptul că a fost adus în hipotermie, date fiind împrejurările nașterii”, spune managerul. Și mama, dar și copilul rămân sub observație medicală. Femeia, care mai are acasă doi copii, suferă de epilepsie.