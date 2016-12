Poveşti despre cea mai mare bibliotecă a lumii

Centrul „American Corner“ din cadrul Bibliotecii Universităţii „Ovidius” din Constanţa a organizat, ieri, o acţiune cu tema „Library of Congress - Gold behind the Shelves“ (Biblioteca Congresului SUA - „Aurul” din spatele rafturilor). Coordonatorul centrului „American Corner“, Rodica Toma, a vorbit despre cea mai mare bibliotecă a lumii şi a arătat fotografii realizate la Library of Congress, cu ocazia schimbului de experienţă în Statele Unite. Library of Congress deţine şi o colecţie impresionantă de carte românească. Interesaţi de acest subiect au fost elevi de la Colegiul Naţional „Constantin Brătescu”, împreună cu prof. Simona Roşu. Ei au răspuns unui set de întrebări şi au primit materiale informative despre viaţa şi cultura din Statele Unite.