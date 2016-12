Poveşti marinăreşti de pe pasagerul „Artania”!

Nu e uşor să lucrezi departe de casă, printre străini, însă meseria de marinar are şi plusurile ei! Beneficiile plecării pe mare le recunosc marinarii români de pe „Artania” - prima navă maritimă care a deschis, ieri, sezonul croazierelor în 2013 din Portul Constanţa. Pasagerul aparţine flotei Phoenix Reisen, sub pavilion Bermuda. Printre cei peste 500 de membri ai echipajului, de zeci de naţionalităţi, sunt şi 10 români (patru „la maşini”, la partea de motor a navei, şi şase la punte). Ei sunt ca o familie pentru că petrec împreună multe luni dintr-un an şi împart laolaltă şi bucurii şi tristeţi. Printre conaţionali de-ai noştri de pe „Artania” este şi Laurenţiu Gosoiu, din Constanţa. El este ofiţer unu de securitate şi are grijă ca toate sistemele de siguranţă ale navei (mijloacele de salvare şi de stingere a incendiilor - n.r.) să funcţioneze la parametri normali pentru siguranţa pasagerilor. Mărturiseşte că a muncit şi pe alte tipuri de nave, precum RO-RO sau cargo, dar visul său dintotdeauna a fost să lucreze pe nave de pasageri. „De doi ani lucrez pe „Artania”, de când a fost preluată de compania englezească. Iniţial, nava s-a numit „Royal Princess” şi a fost botezată de Prinţesa Diana, în 1986, când a fost lansată la apă. E ceva special să lucrezi pe croaziere, faţă de celelalte nave pe care am mai fost. De când eram student visam să ajung pe o navă de croazieră! Dar în acele vremuri, în urmă cu 20 de ani, era mai greu să ajungi pe astfel de nave. Nici acum nu suntem mulţi români pe pasagere - mă refer la funcţii de ofiţeri. În alte departamente, cum sunt restaurantele, lucrează mulţi români, dar ca ofiţeri nu prea sunt. Acum pot să zic că mi-am atins ţelul”, a spus marinarul.

DEPĂRTAREA DE CASĂ DEVINE OBIŞNUINŢĂ Chiar dacă e departe de casă, spune că s-a obişnuit. Unul dintre atuurile pe care îl are ca ofiţer unu este că, vreme de o lună sau chiar o lună şi jumătate, poate să călătorească alături de familie. De obicei, un contract pe „Artania” are cel puţin patru luni după care urmează două luni de vacanţă. „Pentru mine a devenit o obişnuinţă. Cei de acasă s-au împăcat cu ideea că sunt plecat, eu sunt deja a treia generaţie de marinari, tata a fost şi el şef-mecanic, iar bunicul meu la fel. Soţiile şi mamele s-au instruit reciproc. De obicei, nava vine la Constanţa o dată pe an, dar ea va poposi la ţărm şi în toamnă”, spune ofiţerul. Un alt marinar român de pe navă este Giovana Andreica. Ea este de origine din Baia Mare şi spune că de mică îşi dorea să lucreze pe mare. Din păcate, pasiunea ei a însemnat să fie departe de casă şi, în cei 13 ani de când munceşte pe nave de croazieră, mărturiseşte că s-a îndepărtat de cei din familie. „Am pierdut contactul cu cei de acasă din cauza meseriei mele, dar fac ceea ce-mi place. În această meserie trebuie să fii mereu în priză şi niciodată să nu te laşi pe tânjeală, pentru că ai de pierdut”, spune Giovana, care este şef al Departamentui Administrativ pe navă.

JURNALIŞTI - TURIŞTI Printre turiştii prezenţi la bordul navei s-au aflat şi trei echipe de jurnalişti nemţi de la cea mai mare televiziune din Germania - ARD. Ei au venit la Constanţa să realizeze un documentar despre vechea cetate Tomis. Jurnaliştii spun că producţia se va numi „Înnebunit după mare” şi va avea 40 de episoade. Ea va aduna cele mai frumoase momente trăite de nemţi în itinerariul lor început în Indonezia şi continuat în Egipt, Italia, dar şi România. Ei au poposit mai întâi la Delfinariu şi au filmat demonstraţiile mamiferelor şi apoi au cutreierat străzile din Constanţa pentru a lua „pulsul”. Pe „Artania” se află aproape 1.000 de nemţi cu media de vârstă între 65 şi 70 de ani. Unii au făcut un tur al Capitalei, iar alţii au vizitat împrejurimile Constanţei şi obiectivele turistice din oraş. Oaspeţii străini s-au arătat încântaţi de valoroasele colecţii şi expoziţii permanente adăpostite de cel mai important muzeu al Dobrogei - Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie (MINAC), fiind interesaţi în special de Şarpele Glykon, artefact unic în lume datând în secolul al II-lea şi expus la MINAC.

Nava „Artania” are, printre dotări, trei restaurante, şase baruri, două piscine exterioare, o sală de spectacole de peste 500 de locuri, o sală de cinema şi un centru spa. La bordul navei nu sunt acceptaţi copii pentru că pasagerul nu are facilităţi pentru ei.