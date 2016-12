Poveştile biblice despre Crăciun, pe înţelesul copiilor

Jeanette Winterson, controversată scriitoare britanică, a publicat recent ”The Lion, the Unicorn and Me”, povestea Naşterii Domnului spusă din punctul de vedere al măgarului din iesle, iar editurile propun proiecte care rescriu miturile biblice, pe înţelesul celor mici. Cartea ”The Lion, the Unicorn and Me” a fost publicată la sfârşitul lunii noiembrie. Scriitoarea spune că a scris povestea pentru ca micii cititori să aibă acces la miturile universale în canonul literar vestic. Jeanette Winterson a modernizat povestea, astfel încât măgarul câştigă şansa de a o căra pe Maria la Bethleem, după ce răspunde corect la o întrebare cheie. Povestea a fost descrisă de critici ca fiind o încrucişare între Naşterea Domnului şi una dintre poveştile lui Rudyard Kipling.

O altă autoare, Janet Duggan, a scris, de asemenea, ”The Christmas Story as Told by Assellus the Christmas Donkey”, o poveste despre Naşterea Domnului, tot din perspectiva măgarului, în urmă cu 20 de ani. Duggan este de părere că, deşi povestea Naşterii Domnului este încântătoare, şi-a pierdut din farmec în zilele noastre, iar copiii iubesc poveştile şi animalele, astfel că o versiune de acest gen este cea mai potrivită. Editura americană Zonderkidz a produs o serie de cărţi pentru copii cu imagini bazate pe poveştile din Biblie. Cărţile sunt folosite de părinţii ai căror copii au fost educaţi în obiceiurile islamice, evreieşti sau hindu. Părinţii spun că este important ca micuţii lor să ştie aceste poveşti care fac parte din cultura ţării, chiar dacă nu sunt creştini.