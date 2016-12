„Poziţia copilului”, o poveste inspirată din viaţa reală (ll)

126 de pagini de scenariu, filmate în 30 de zile, spun în „Poziţia copilului” povestea relaţiei posesive dintre mamă şi fiu. Accentul cade asupra mamei şi a limitelor pe care este dispusă să le depăşească pentru a-l salva. Este şi o radiografie a mediului elitist contemporan, care aminteşte de traficul de influenţă şi corupţia în instituţiile de bază ale societăţii şi extensiile acestora asupra întregului sistem, deşi scenaristul Răzvan Rădulescu a fost interesat să exploreze relaţia de dragoste a unei mame pentru copil, dusă până la abjecţie şi patologic.

Perspectiva mamei care vrea să îşi apere copilul de pericole şi posibile suferinţe este oferită de Luminiţa Gheorghiu, în rolul Corneliei. Ca mamă a două fete, în viaţa sa personală, actriţa s-a arătat mai indulgentă, catalogându-şi personajul drept „victimă a propriei iubiri fără limite”. Coloana sonoră a filmului, piesa Giannei Nannini, „Meravigliosa creatura”, face mai uşor de suportat tragedia pierderii unui copil, aşa cum se încheie filmul. În roluri la fel de puternice se remarcă Bogdan Dumitrache - fiul Barbu, care vrea să îşi câştige independenţa şi să scape de lipsa de perspective în viaţa pe care i-au conturat-o părinţii, Adrian Titieni - tatăl îndurerat şi Vlad Ivanov - martorul dispus să îşi schimbe depoziţia. Regizorul filmului „Poziţia copilului”, Călin Peter Netzer, a acordat cotidianului „Telegraf” un amplu interviu din care publicăm, astăzi, cea de-a doua parte:

Reporter (R.): Fiind deja al treilea film şi fiindcă aţi menţionat că aţi făcut un pas înapoi, se poate spune că a fost un experiment?

Călin Peter Netzer (CPN): E un fel de experiment în care m-am simţit anxios, pentru că modul meu de lucru este foarte controlat. Când ai această obsesie a controlului şi îl pierzi, simţi că îţi fuge pământul de sub picioare. Am rezistat şi am mers până la capăt şi am riscat. A fost un exerciţiu să pierd din acest control strict. Este o latură exagerată pe care o conştientizez şi vreau să o echilibrez. Eu sunt un om al extremelor şi vreau să găsesc o cale de mijloc, mai sănătoasă.

R.: A fost cel mai elaborat scenariu pe care l-aţi ecranizat?

CPN: Da. A fost foarte greu. De data aceasta, filmând în stil necontrolat, cu două camere tot timpul, am avut mult material, chiar şi mişcat. Şi nu am vrut să ţin cont de racorduri, am mers într-o extremă. Apoi, în mod normal, nu montez în timpul filmărilor. Îmi place să filmez calculat şi ştiu ce fac, atunci am o anumită siguranţă. Apoi intru în montaj şi chiar îmi e lehamite şi nu mai sunt în dispoziţie să refilmez, chiar dacă ceva trebuie refăcut.

R.: Totuşi, care e legătura între omul căruia îi place controlul şi „lehamitea” de la sfârşit?

CPN: Da, ai dreptate, este paradoxal. Mental, mă pregătesc de atâtea zile de filmare şi uneori am depăşit cu câteva zile, alteori am terminat mai înainte. Dar când am terminat, am terminat! Am fost pus în situaţia să refilmez, pentru că materialul a fost subexpus la laborator şi am făcut-o cu mare neplăcere şi distanţare. Am senzaţia că trişez, că pot să repet la nesfârşit filmarea, că tot o să iasă...