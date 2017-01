“PPCD nu este încă un partid cu acte în regulă“ - declară deputatul independent Dan Mocănescu

Deputatul independent contănţean, Dan Mocănescu a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă că, de curînd, a adresat o scrisoare preşedintelui Consiliului Naţional de Conducere al PPCD, prin care au fost aduse la cunoştinţă problemele majore cu care se confruntă procesul de fuziune al Uniunea Creştin Socială (UCS) cu PPCD. “Una dintre probleme este personalitatea juridică a partidului cu care aşteptăm să fuzionăm. Pe site-ul partidului se poartă discuţii aprinse, cu referire la denumirea partidului. Membrii nou veniţi nu pot fi înscrişi în mod coerent într-un partid pentru că nu ştim în care. Astfel că foarte mulţi s-au oprit să aştepte clarificarea situaţiei. Există patru dosare pe rol pentru care nu s-a dat încă o sentinţă. Deci, PPCD nu este încă un partid cu acte în regulă. Pe cale de consecinţă, toate hotărîrile luate în ultimul an şi jumătate nu sînt valide, inclusiv cele care ţin de fuziunea noastră“, a declarat Mocănescu. El a mai spus că la nivel naţional s-a propus ca în toamnă să fie organizat un congres naţional, prin care să se rezolve această problemă. Mocănescu a afirmat că în cadrul acestui congres se va discuta, dacă partidul va merge în continuare cu această denumire sau va reveni la vechiul nume al partidului. În replică, reprezentanţii conducerii PPCD Constanţa susţin că nu contează denumirea partidului, ci doctrina pe care o are. Conducerea partidului arată că, dacă instanţa nu va aproba schimbarea denumirii, există soluţia revenirii la fostul nume şi că este vorba de o falsă problemă, pusă pe tapet fără rost. Totodată, pepecediştii spun că un congres general ar fi necesar pentru că, pe de o parte, ar clarifica problema denumirii partidului, iar pe de altă parte s-ar crea o nouă structură de conducere. La rîndul lui, Mocănescu a afirmat că, la Constanţa, în ciuda situaţiei existente în ţară, lucrurile merg foarte bine, marile probleme fiind la nivel naţional. “Nu mi se pare normal felul în care sînt privite structurile UCS. La ultima şedinţă a biroului, care a avut loc zilele trecute, noi nu am participat pentru că am fost anunţaţi foarte tîrziu“, a declarat Mocănescu.