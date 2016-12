PP-DD are hemoragie parlamentară gravă

Traseismul politic a devenit un fapt banal de-a lungul anilor. Când unui senator sau deputat nu îi mai plăcea partidul şi nu mai corespundea intereselor sale, îşi lua bagajele şi se muta la altă formaţiune politică. În primele şase luni ale acestei legislaturi, nu mai puţin de 28 de parlamentari au părăsit partidul sub sigla căruia au candidat. Cel mai afectat de transferuri este PP-DD, care a pierdut 16 deputaţi şi doi senatori, numărul parlamentarilor acestui partid scăzând de la 68 la 50. Cele mai importante pierderi pe care le-a avut partidul lui Dan Diaconescu au fost chiar două dintre vârfurile sale, respectiv liderii grupurilor parlamentare, deputatul Radu Popa, acum independent, şi senatorul Tudor Barbu, trecut recent la PC. Întrebat dacă se simte traseist, acesta din urmă a fost scurt şi tranşant: „Nu şi nu mă simt vinovat. Dacă o femeie îşi părăseşte bărbatul pentru că are un amant, iar alta îl lasă pentru că e bătută şi chinuită, se numesc amândouă traseiste?“.

EXPLICAŢII FIRAVE Un alt „dezertor”, Răzvan Rotaru, recunoaşte că e traseist, dar spune că „PP-DD nu are soluţii, a rămas cramponat în otevisme, nu doar că a stagnat, ci se vede şi un regres“. Un caz particular este al deputatului Cezar Cioată. Aceşta si-a schimbat partidul nu o dată, ci de mai multe ori. Cioată a demisionat în februarie din partidul lui Diaconescu şi s-a alăturat PC, însă în aceeaşi lună s-a reîntors în PP-DD, pe care l-a părăsit, în mai, tot pentru PC. Liderul deputaţilor PP-DD, Daniel Fenechiu, spune că are câteva explicaţii pentru lovitura primită de partidul său chiar în prima sesiune parlamentară, dar sunt firave şi fără o susţinere elocventă. Nici pedeliştii nu au fost feriţi de plecări în această primă sesiune. Cea mai dură lovitură primită a fost plecarea liderului deputaţilor de atunci, Mihai Stănişoară, care a trecut la liberali în schimbul unei funcţii de vicepreşedinte al PNL. I-au urmat şi alţii. În total, PDL a rămas fără opt parlamentari. Liberalii au pierdut un deputat, în timp ce un singur pesedist a părăsit de bunăvoie partidul. Din UDMR a plecat Olosz Gergely, care a demisionat după ce a fost acuzat de corupţie.