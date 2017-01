Prăbuşirea euro atrage imigranţii, speriind Marea Britanie

Ministerul britanic de Interne a început să facă planuri pentru un posibil aflux de imigranţi din Grecia şi alte ţări europene în cazul prăbuşirii euro, a dezvăluit, sâmbătă, ministrul Theresa May. În cazul în care Grecia va părăsi Zona Euro şi va intra în faliment, milioane de persoane şi-ar pierde locurile de muncă şi ar putea căuta de lucru în străinătate, generând temeri de contaminare a altor ţări slabe din Zona Euro. Marea Britanie, ca ţară care nu este membră a Zonei Euro, ar putea fi o alternativă atractivă. Theresa May a declarat că pentru moment nu există dovezi privind o creştere a imigraţiei, adăugând că este dificil de spus cum va evolua această situaţie în următoarele săptămâni. În plus, directorul FMI, Christine Lagarde, a anunţat că instituţia financiară nu are planuri de ameliorare a măsurilor de austeritate care afectează Grecia. ”Mă gândesc mai mult la copiii dintr-o şcoală din Niger care primesc educaţie două ore pe zi. Mă gândesc la ei tot timpul. Pentru că eu cred că ei au mai multă nevoie de ajutor decât persoanele din Atena”, a declarat Lagarde.

INSULTĂ ŞI NU PREA Christine Lagarde i-a insultat pe greci, când le-a cerut să-şi plătească impozitele, este de părere liderul Mişcării Socialiste Panelene (PASOK), Evangelos Venizelos. ”Nimeni nu are dreptul să jignească poporul grec în timpul crizei. Mă adresez în special d-nei Lagarde, care, prin felul său de a se exprima, i-a insultat pe greci”, a declarat Venizelos, sâmbătă seara. ”Îi cer să revină şi să regândească ceea ce a vrut să spună”, a declarat Venizelos, al cărui partid a pus în aplicare programul de austeritate cerut de FMI, UE şi BCE, în schimbul sprijinului financiar al acestor instituţii. Într-un interviu publicat sâmbătă în cotidianul britanic ”The Guardian”, Lagarde a afirmat că ”grecii trebuie să se ajute în mod colectiv, începând să-şi plătească impozitele”. Sâmbătă seara, în urma valului de comentarii indignate pe care l-a provocat declaraţia sa, 75.000 doar pe Facebook , Lagarde a publicat un mesaj de reconciliere cu Grecia. ”Am multă compasiune faţă de greci şi provocările cu care se confruntă. Din acest motiv, FMI sprijină Grecia în efortul său de a depăşi actuala criză. O parte importantă a acestui efort este ca toată lumea să ducă povara în mod echitabil, mai ales cei mai privilegiaţi şi în special achitându-şi impozitele”, a precizat Lagarde.

VICTIMA AUSTERITĂŢII PASOK, care a acceptat măsurile de austeritate pentru a evita falimentul financiar al Greciei, a plătit un preţ dur pentru aceasta, ajungând pe locul trei în urma alegerilor, în urma partidului Noua Democraţie (conservator) şi a partidului radical de stânga Syriza, care respinge regimul de austeritate. Pentru noile alegeri parlamentare din 17 iunie, PASOK se menţine pe locul trei, potrivit ultimelor sondaje de opinie. Partidul conservator de dreapta Noua Democraţie (ND) este favorit la alegerile din 17 iunie dar nu va reuşi să obţină majoritatea absolută, conform mai multor sondaje date publicităţii ieri. Toate sondajele arată că ND va câştiga alegerile obţinând 23,3 - 25,8% din voturi, ceea ce ar constrânge însă acest partid să îşi găsească aliaţi pentru a forma un guvern stabil. Partidul radical de stânga Syriza s-ar clasa pe a doua poziţie în cadrul alegerilor, devansând partidul socialist.