Prăbușirea unui avion uşor în SUA, soldată cu doi morți

Două persoane au murit după ce un avion uşor s-a prăbuşit marţi în statul american New Jersey, mai multe vehicule fiind distruse în urma accidentului aviatic, informează site-ul cotidianului The New York Times. Avionul, care decolase din Philadelphia, s-a prăbuşit în timpul manevrei de aterizare, în apropierea Aeroportului Teterboro, situat în statul New Jersey. Cele două persoane aflate la bordul aparatului de zbor de tip Learjet au murit în momentul impactului. Mai multe vehicule au fost distruse de flăcări, dar nu este clar dacă vreo persoană a fost rănită la sol. Autorităţile americane cercetează cauzele producerii accidentului aviatic.