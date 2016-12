Practica ne omoară

Politicienii români, indiferent de culoarea partidului din care fac parte, au dovedit că se pricep foarte bine la vorbe, dar au ceva probleme când trebuie să pună în aplicare ceea ce promit. PDL este poate cel mai bun exemplu de demagogie, depăşind cu mult alte partide care s-au aflat la guvernare. În mai puţin de doi ani, PDL a reuşit să bage România în faliment. Economia ţării s-a prăbuşit, agricultura românească a devenit inexistentă. Partidele de opoziţie nu au stat cu mâinile în sân şi au demarat, fiecare dintre ele, alcătuirea unor programe de guvernare viabile, conştiente că, în cele din urmă, Guvernul Boc va fi obligat să părăsească scaunele puterii. PSD doreşte să pună la punct un program de guvernare strict şi bazat pe nevoile reale ale românilor. În acest sens, fiecare din departamentele PSD a fost mandatat să analizeze situaţia în teritoriu şi să vină cu soluţii viabile pentru o Românie prosperă. Vineri, la Biblioteca Judeţeană Constanţa a avut loc lansarea programului de revigorare a agriculturii şi dezvoltării rurale în prezenţa deputatului Victor Surdu, preşedinte al Departamentului de Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul PSD. „România are o mare problemă în ceea ce priveşte agricultura. 80% din produsele aflate în pieţele româneşti sunt din import. România nu mai produce aşa cum o făcea înainte şi se bazează mai mult pe importuri, mult mai scumpe decât dacă am produce noi”, a declarat Victor Surdu la întâlnirea cu primarii PSD din judeţ. El a afirmat că programul de guvernare al PSD pe agricultură prevede o serie de măsuri concrete ce pot fi aplicate. „Putem face o zonare a culturilor şi astfel să ne concentrăm să obţinem culturi cât mai bogate. Trebuie reabilitate sistemele de irigaţii existente. În prezent, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, care are în patrimoniu aceste sisteme de irigaţii, este în faliment total. Nu s-a dorit şi nu se doreşte punerea sistemului în funcţiune. Trebuie să revigorăm sectorul zootehnic. În România noi importăm purceii de lapte pentru că nu suntem în stare să avem o fermă în care să producem. În toate judeţele în care am fost nu am văzut vaci de lapte. La nivel european, media de lapte pe cap de locuitor este de peste 34 de litri. În Franţa este de 61 de litri, în Germania, de 56 de litri, în Bulgaria, de 9,8 litri, iar în România, de 4,7 litri, din care 3,9 litri îi importăm. Sunt doar câteva aspecte pe care putem să le corectăm, însă avem nevoie de voinţă. În ultimii doi ani, Guvernul nu a sprijinit cu nimic agricultorii români, ba mai mult, mai nou, a şi fost diminuat serios bugetul ministerului”, a spus Surdu. Prezent la şedinţă, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) Cristian Darie a declarat că, la nivel judeţean, CJC a luat o serie de măsuri care să vină în sprijinul locuitorilor judeţului. „Toţi care au ajuns la putere până în prezent fac centralizarea. Nu ştiu ce se întâmplă, dar toţi care ajung la Bucureşti doresc să aibă controlul total. Niciunul dintre partidele care s-a aflat până acum la guvernare nu a pus în aplicare programele în baza cărora a ajuns acolo. Continui să spun că descentralizarea este soluţia salvării agriculturii”, a declarat Cristian Darie. El a precizat că autorităţile locale sunt cele mai în măsură să găsească soluţiile cele mai bune pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.