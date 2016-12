Practici bancare ilegale la Constanța

10:37:03 / 16 Septembrie 2014

Enigmatic...

"O filială a unei bănci din Constanța", cat mister, cat praf in ochi. De ce nu dati numele? Cred ca publicarea numelui va fi mult mai eficienta decat amenda aia de 10 mii care o recuopereaza in 2 secunde din "practicile ilegale" viitoare. Si.. de ce au amendat doar "o filiala"? Numai acolo se fac faptele alea? Sau.. doar aia a fost reclamata? Doar nu suntem copii sa credem ca angajtii filialei respective stau cu pixul sa socoteasca dobanzi suplimentare si comisioane. Acestea sunt implementate in softul sistemului informatic al bancii, la nivel national!