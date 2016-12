Practicienii în insolvenţă, reuniţi pe litoral, în congres

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) a organizat vineri, la Complexul Vox Maris din Costineşti, cel de-al XI-lea Congres al Uniunii. La eveniment au participat reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Camerei Auditorilor Financiari din România, precum şi practicieni de insolvenţă din toată ţara. Cu acest prilej, reprezentanţii instituţiilor şi organismelor care conlucrează cu Uniunea - în afara cuvîntului de salut şi urările de succes adresate - au evidenţiat activitatea profesionistă a membrilor Uniunii şi sprijinul acordat în activitatea de insolvenţă. Cu toate acestea, a existat şi un reprezentant al unei instituţii care a criticat activitatea practicienilor. Este vorba de directorul general al Direcţiei Juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ioana Toma, care a semnalat unele neajunsuri în relaţia dintre practicieni şi organele fiscale. „Ne dorim sprijinul practicienilor în insolvenţă, în obţinerea unor sume cît mai mari şi într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Principala noastră problemă este determinată de încasările reduse, de circa 12% din totalul creanţelor fiscale care se întind pe o perioadă de aproximativ patru ani. O altă solicitare a noastră este validarea unor proceduri de valorificare transparentă, care să ofere posibilitatea şi garanţia pentru creditori de obţinere a celui mai bun preţ”, a declarat Ioana Toma.

Numărul firmelor care au intrat în insolvenţă, în creştere

Congresul de ieri a fost marcat prin prezentarea raportului de activitate, rezultatele obţinute pe anul precedent, dar şi evoluţia principalilor indicatori care caracterizează eficienţa celor 11 ani de la constituirea Uniunii. Potrivit preşedintelui UNPIR, avocatul Arin Octav Stănescu, numărul firmelor intrate în insolvenţă a crescut cu 60,35% în perioada ianuarie - mai 2009, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Astfel, la sfîrşitul lunii mai, numărul firmelor intrate sub incidenţa Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei era de 9.687, în creştere cu 3.646 (+ 60,35%) faţă de perioada ianuarie - mai 2008. În luna mai 2009, comparativ cu mai 2008, numărul insolvenţelor a crescut cu 66,8%, de la 1.484, la 2.476. De asemenea, comparativ cu luna anterioară, numărul firmelor intrate în insolvenţă a crescut cu 9,4%, de la 2.263, la 2.476. Din cele 9.687 de societăţi aflate în insolvenţă înregistrate în primele cinci luni ale anului, în luna ianuarie s-au înregistrat 1.602, în creştere cu 68,63% faţă de ianuarie 2008, în februarie,1.553, în creştere cu 35,63% faţă de luna similară din 2008, în martie, 1.793, în creştere cu 51,69% faţă de martie 2008, iar în aprilie, 2.263, în creştere cu 76,79% faţă de aprilie 2008. „În luna mai, cele mai multe societăţi intrate în procedura insolvenţei au fost înregistrate în Bucureşti - 439, iar pe locul al doilea s-a situat Constanţa, cu 247, urmat de Bihor - 140 şi Cluj - 124. La polul opus s-au situat judeţele Vîlcea şi Alba, cu două cazuri. Din punct de vedere al domeniului de activitate, cele mai afectate au fost societăţile care se ocupă de comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, industria prelucrătoare, tranzacţii, urmate fiind de cele de transport - depozitare”, a declarat Arin Octav Stănescu. Preşedintele UNPIR a mai declarat că în acest an se aşteaptă ca numărul de dosare noi de insolvenţă să depăşească 20.000. În 2008 au fost înregistrate 14.483 de firme care au intrat sub incidenţa Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.