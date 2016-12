Practicile din întreaga presă britanică, sub anchetă

• Ce preţ are intimitatea • Investigaţia poliţiei britanice asupra activităţilor ilegale ale jurnaliştilor pare să se fi extins dincolo de hulitul şi de-acum defunctul tabloid “The News of the World”. Poliţia Metropolitană a cerut Biroului Comisarului pentru Informaţii dosarele pe care le are dintr-o anchetă referitoare la activitatea unui detectiv particular, care a vândut ilegal informaţii către mai multe ziare. Printre ziarele menţionate de raportul din 2006 al Comisarului pentru Informaţii se numără “Daily Mail”, “Daily Mirror” şi “The News of the World”. Raportul, care acoperă acţiuni ale detectivului privat desfăşurate până în 2003, nu se ocupă de incerceptarea telefoanelor, ci de aşa-numita tehnică de blagging, termen pe care jurnaliştii britanici îl folosesc atunci când o persoană se dă ilegal drept altă persoană, pentru a obţine informaţii private.

Poliţia a mai alocat 15 agenţi în anchetă, echipa care lucrează la investigarea tehnicilor jurnalismului britanic numărând acum 60 de membri. Scotland Yard a cercetat deja 11.000 de pagini de documente confiscate de la un detectiv privat, înainte de a cere dosarele suplimentare de la Comisarul pentru Informaţii. Solicitarea dosarelor a intervenit cu trei luni în urmă. Raportul din 2006 al Comisarului pentru Informaţii, intitulat “Ce preţ are intimitatea acum?”, nominalizează 31 de ziare şi reviste care au fost clienţi ai unui detectiv particular care obţinea ilegal informaţii private despre diverse persoane, de obiceri sunând şi pretinzând că este altcinva. Tabloidele “The Daily Mail” şi “Mail on Sunday”, “Daily Mirror” şi “Sunday People” au fost publicaţiile care au făcut cele mai multe tranzacţii cu detectivul respectiv. “The News of the World” este abia pe locul al cincilea. Proprietarul “Daily Mail” şi “Mail on Sunday” a declarat pentru CNN că în urma acestui raport din 2006 le-a interzis reporterilor săi să mai folosească detectivi particulari şi a luat măsuri pentru a-i împiedica pe angajaţi să încalce legile referitoare la respectarea intimităţii persoanelor. Grupul “The Mirror” nu a răspuns solicitărilor CNN de a comenta situaţia. Piers Morgan, care l-a înlocuit pe Larry King la CNN, a fost redactor-şef la “Daily Mirror” în timpul perioadei acoperite de raport. Morgan a plecat de la ziar în 2004. Acesta a negat însă că ar fi fost implicat în interceptarea telefoanelor.

• Suspeciuni • Declaraţia făcută de preşedintele News International, James Murdoch, în faţa parlamentarilor britanici, privind scandalul interceptărilor este pusă sub semnul întrebării de doi foşti directori ai companiei. Acesta a declarat că nu avea informaţii despre un e-mail care sugera că practica interceptărilor telefonice era folosită de mai mulţi jurnalişti ai tabloidului “The News of the World”, nu de unul singur. Însă, fostul editor al publicaţiei, Colin Myler şi fostul director juridic al News International, Tom Crone, au declarat că l-au informat despre mesajul electronic. În aprilie 2008, Rupert Murdoch a autorizat plata a peste 600.000 de lire sterline către Gordon Taylor, director executiv al Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti, în urma unei îneţelegeri amiabile, după interceptarea telefonului său. Editorul pentru Casa Regală, Clive Goodman şi detectivul privat Glenn Mulcaire, ambii foşti angajaţi ai publicaţiei, fuseseră închişi pentru interceptarea discuţiilor telefonice ale familiei regale britanice în 2007. În plus, un email intitulat “Pentru Neville” ar fi sugerat şi că redactorul-şef al tabloidului, Neville Thurlbeck, a fost implicat în practici ilegale. Preşedintele Comisiei pentru Media a Camerei Comunelor, John Whittingdale a spus că parlamentarii îi vor cere lui James Murdoch să clarifice ce a spus în acest dosar, în cadrul unui răspuns scris ce va conţine informaţii suplimentare pe care a promis că le va oferi.

• Anchetă peste Ocean • Între timp, FBI intenţionează să îl contacteze pe actorul Jude Law, deoarece discuţiile sale telefonice ar fi fost interceptate în cursul unei vizite în SUA. Se pare că un articol publicat de “The News of the World” în 2003 a avut la bază informaţii obţinute din căsuţa sa vocală, ceea ce ar putea duce la acuzaţii în SUA, pentru că telefonul său mobil era conectat la o reţea americană. Departamentul american de Justiţie pregăteşte citaţii în cadrul unei anchete preliminare vizând News Corporation, suspectată de dare de mită în străinătate şi spargerea căsuţelor de mesagerie vocală ale victimelor atentatelor din 11 septembrie. Emiterea citaţiilor, prin care autorităţile vor să obţină informaţii relevante din partea companiei, necesită aprobarea conducerii Departamentului american al Justiţiei, ce nu a fost acordată încă. Citaţiile ar reprezenta o escaladare a presiunii la care este supusă compania media cu sediul al New York. În timp ce societatea încearcă să izoleze problemele legale în Marea Britanie, se pregăteşte şi pentru o urmărire atentă atât din partea Departamentului de Justiţie, cât şi din partea autorităţilor bursiere. Separat, FBI a lansat o anchetă pentru a stabili dacă angajaţii News Corporation au încercat să spargă căsuţele de mesagerie vocală a victimelor atentatelor din 11 septembrie. În replică, un apropiat al News Corporation a declarat că pregătirea citaţiilor este “o expediţie de pescuit fără nicio dovadă să o susţină”.

• Tranzacţii profitabile • News Corporation, companie controlată de Rupert Murdoch, a anunţat vânzarea celor 79 de procente pe care le deţinea în cadrul companiilor de publicitate News Outdoor România şi News Outdoor Rusia, către un grup de investitori controlat de VTB Capital. Ceilalţi doi acţionari ai News Outdoor Rusia şi News Outdoor România sunt NOOH Investments Cooperatief U.A., reprezentându-l pe Peter Gerwe şi Marathon Outdoor Cooperatief U.A., o companie administrată de Alfa Capital Partners, care şi-au păstrat cele 21 de procente pe care le deţineau. News Outdoor Rusia este cea mai mare companie de publicitate outdoor din această ţară, cu activitate în peste 50 de oraşe. Această tranzacţie confirmă decizia companiei News Corporation de a-şi vinde operaţiunile din industria publicităţii outdoor, cu excepţia celor deţinute în cadrul News Outdoor Cehia.

News Corporation este o companie globală de media şi divertisment cu operaţiuni în mai multe domenii: programe retransmise pe cablu, divertisment, televiziune, televiziune prin satelit, publishing şi alte domenii. La 31 martie 2011, News Corporation avea active în valoare de 60 de miliarde de dolari, în timp ce veniturile anuale totale ale companiei se ridică la circa 33 de miliarde de dolari. News Corporation a anunţat încă din 2007 că intenţionează să vândă acţiunile din cadrul firmei de publicitate News Outdoor, care are o reţea ce acoperă Europa de Est şi Asia, după cum transmitea la momentul respectiv Brand Republic.