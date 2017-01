„Praf în ochi” revine în lumina reflectoarelor sub un nou nume: „Zero”

Trupa „Praf în ochi”, una dintre cele mai de succes trupe de rock din noul „val”, care s-a remarcat mai ales datorită piesei „1000 de gînduri”, va reveni în lumina reflectoarelor, dar sub un alt nume: „Zero”. Potrivit casei de discuri, formaţia „Zero” îşi doreşte „să declanşeze revoluţia în rock-ul românesc”.

Grupul, alcătuit acum din Laur (voce), Papu (chitară), Vladuţ (bas), Alex (tobe) şi Oxi (platane/sampler), pregăteşte un nou album, pe care îl va lansa pe piaţa muzicală la începutul anului 2008. Pentru acest material discografic s-a lucrat timp de un an, fiecare din cei cinci membri ai formaţiei aducîndu-şi contribuţia la noul sound marca „Zero”.

Prima piesă de pe album se numeşte „Come This Way (Ready For Hardcore)” şi este realizată în colaborare cu Marius Moga. De asemenea, videoclipul noului single va apărea, în curînd, pe posturile muzicale de televiziune. Povestea prezentată în clipul melodiei „Come This Way (Ready For Hardcore)” se petrece în viitor, într-o perioadă în care conducătorii iau hotărîrea să pună embargo pe muzică. Puţini mai au curajul să se opună sistemului, printre aceştia aflîndu-se trupa „Zero”, cîţiva tineri rebeli şi… Marius Moga.