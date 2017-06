Praktiker Constanța se redeschide în mai

Omul de afaceri Omer Susli, proprietarul Praktiker România, a achiziţionat magazinele din Ploieşti şi Constanţa, împreună cu terenurile aferente, cu finanţare de la CEC Bank. „Decizia achiziţiei celor două unități am luat-o, în primul rând, datorită încrederii pe care o am în acest business şi în evoluţia sa pe termen mediu şi lung. Un alt motiv este nivelul mare al chiriilor plătite de multe dintre unităţile noastre de vânzare. Magazinul din Ploieşti a fost redesenat şi redeschis oficial în martie, iar cel din Constanţa a intrat recent în procesul de remodelare, redeschiderea fiind programată în mai“, a spus Susli, precizând că vrea să achiziționeze încă trei terenuri în București, pentru dezvoltarea de noi unități Praktiker. Compania are, în prezent, 27 de magazine în 23 de orașe din țară; dintre ele, în proprietate sunt cele din Piatra Neamț, Galați, Focșani, Ploiești și Constanța.