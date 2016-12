Președintele CJC cere instanței modificarea termenilor controlului judiciar pentru a-și putea exercita atribuțiile

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a ales să se prevaleze de dreptul la tăcere și a depus în instanță un memoriu care cuprinde răspunsul la acuzațiile care i se aduc în dosarul Centrului Militar Zonal. Procurorul de caz a cerut respingerea cererii de reaudiere a martorilor din acest dosar. El a respins totodată criticile aduse de Constantinescu pentru modul în care a fost instrumentat dosarul și a spus că probele se coroborează, iar rechizitoriul a fost întocmit respectând prevederile legale.

Avocatul Marius Mocanu, reprezentatul președintelui Nicușor Constantinescu în instanță a cerut readministrarea tuturor probelor cu martori. De asemenea, se va solicita și o expertiză contabilă. Mocanu a subliniat faptul că martorii din acest dosar au fost audiați doar de procurori, iar acuzatul nu a avut posibilitatea să adreseze întrebări. Avocatul Marius Mocanu a mai spus că declarațiile martorilor nu sunt complete. Contestarea făcută de avocat se referă la temeinicia declarațiilor. La termenul din 21 ianuarie vor fi audiați primii trei martori.

Instanța a cerut apărării să pregătească probele pe care vrea să le prezinte pentru data de 21 ianuarie, inclusiv cele două scrisori de la Prefectura Constanța privind exercitarea mandatului de președinte al Consiliului Județean.

Nicușor Constantinescu solicită modificarea controlului judiciar dispus prin decizia Curții de Apel Constanța, mai exact dispozițiile care îl împiedică să își exercite atribuțiile de președinte al Consiliului Județean Constanța. Condițiile controlului judiciar prevăd că Nicușor Constantinescu are obligația de a nu lua legătura cu angajații CJC sau cu membrii consiliului. Condiția a fost impusă în contextul în care, potrivit legii administrației publice, atât primarul, cât și președintele de consiliu județean are obligații pe care nu le poate delega. „Prezentarea în fața CJC, care aprobă bugetul nu se poate face decât de președintele consiliului, la fel și atribuția de ordonator de credite. Înainte de a pleca în Statele Unite am dat dispoziția prin care am delegat atribuțiile vicepreședintelui Cristinel Dragomir. Odată ce m-am întors, această dispoziție nu mai poate produce efecte, pentru că sunt prezent fizic în Constanța și ar trebui să-mi pot exercita mandatul, pentru că instanța nu mi-a interzis exercitarea mandatului. Din funcția de preșeinte sunt și ordonator de credite și dacă nu pot lua legătura cu angajații nu se pot face plăți. În 45 de zile trebuie aprobat bugetul, iar eu, având control judiciar, nu-mi pot exercita funcția”, a pledat președintele CJC, Nicușor Constantinescu. El a mai făcut și precizarea că, în calitate de șef al CJC este și vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Însă, nici atribuțiile prevăzute de această funcție nu au putut fi îndeplinite, luni, deoarece acest lucru ar fi însemnat să ia legătura cu aparatul propriu din cadrul Consiliului Județean. „M-am simțit neputincios. Poate aș fi putut alarma, activa toate autoritățile, iar acest lucru nu îl pot face dând un telefon, ci există niște proceduri. Aș vrea să nu mi se interzică să vorbesc sau să iau legătura cu angajații”, a precizat Constantinescu. Avocatul Marius Mocanu a făcut precizarea că nu se cere anularea controlului judiciar, ci doar modificarea termenilor acestuia. El a mai precizat că suspendarea din funcție se poate face numai în anumite condiții, care, în această situație, nu sunt întrunite. De asemenea, Constantinescunu are nici măcar posibilitatea de a delega atribuțiile către vicepreședinții CJC pentru buna funcționare a instituției.

Procurorul de caz a cerut însă interzicerea exercitării mandatului președintelui Consiliului Județean Constanța pe durata controlului juridic.